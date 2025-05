Ani Apple, ani Samsung. Nejtenčí mobil se zakřiveným displejem vyrobí někdo jiný

Tenké telefony se letos vrací do módy. Ke značkám Apple a Samsung se přidává i Infinix, který chystá konkurenci v podobě modelu Hot 60 Pro+.

Tenké mobily jsou letos trendem

Letošní rok se do popředí dostávají tenké telefony. Svět mobilních výrobců opět objevil aspekt tenké konstrukce a první telefon, který se dá zařadit do kategorie ultra-tenkých mobilů, je Samsung Galaxy S25 Edge. Jeho konstrukce má v pase jen 5,8 mm.

V září pak se svou troškou do mlýna přispěje Apple, a to prostřednictvím iPhonu 17 Air. Ten bude ještě tenčí, měl by mít v pase jen 5,5 mm a začalo se o něm mluvit ještě o něco dřív než o tenkém telefonu od Samsungu. Do segmentu tenkých telefonů ale vstoupí již brzy další značka.

Své želízko v ohni připravuje také Infinix, tedy čínský výrobce, kterému tenké telefony nejsou úplně cizí. Vloni v říjnu představil zajímavý model Hot 50 Pro+ s šasi tenkým jen 6,8 mm a právě tento model, který je dostupný i na českém trhu, dostane nástupce.

Tenký Infinix Hot 60 Pro+ | foto: IceUniverse

Nejtenčí mobil se zakřiveným displejem

Několik informací o modelu Hot 60 Pro+ přinesl známý informátor IceUniverse a ta nejdůležitější, tedy tloušťka šasi, neschází. Tento telefon bude mít v pase méně než 6 mm, konkrétněji to bude 5,95 mm a bude tedy jen nepatrně tlustší než Samsung Galaxy S25 Edge.

Ani rozdíl proti iPhonu 17 Air není nijak zásadní a to vynikne pravděpodobně hlavně co se baterie týče. Je velmi pravděpodobné, že Infinix Hot 60 Pro+ nabídne vyšší kapacitu než 3900 mAh u Samsungu Galaxy S25 Edge a iPhone 17 Air v tomto směru porazí zcela jistě.

Pravděpodobně se bude jednat o telefon, který nabídne největší baterii v kombinaci s šasi tenčím než 6 mm a Infinix Hot 60 Pro+ nabídne ještě jedno prvenství. Bude se jednat o nejtenčí telefon se zaobleným displejem po stranách, což je prvek, který konkurence od Samsungu ani Applu nenabízí.

Tenký, ale se skvělou výbavou

Z fotografií je evidentní, že Hot 60 Pro+ dostane hned tři fotoaparáty, což konkurence sice nenabízí, ale samozřejmě bude záležet na složení objektivů. Datum premiéry tohoto dalšího tenkého telefonu je prozatím neznámé, ale dá se předpokládat, že dorazí v podobném časovém okně, jako jeho předchůdce. Dočkat bychom se ho tedy mohli již na podzim.