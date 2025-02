iPhone nastolil trend. Ostatní výrobci telefonů zase jen prachsprostě kopírují

iPhone 16 přinesl tzv. akční tlačítko a sotva uběhlo pár měsíců, už jej konkurence musí kopírovat. V případě OnePlus je to ale možná trochu škoda.

Přijdou telefony OnePlus o ikonický prvek?

Telefony OnePlus jsou velmi populární kvůli několika prvkům. Kromě skvělého poměru cena/výkon to je to také díky povedenému systému OxygenOS a fyzickému přepínači režimů zvonění. Pomocí mechanického tlačítka, které má tří polohy, si můžete zvolit, jestli váš telefonu bude zvonit, pouze vibrovat, nebo jestli bude kompletně zticha.

Je to rychlé, funkční a velmi použitelné. Tento prvek postupem času přebraly i vlajkové telefony značky Oppo, která OnePlus vlastní. Známý informátor DCS ale tvrdí, že se OnePlus (a tím pádem i Oppo) tohoto prvku vzdá a nahradí ho jiným tlačítkem. Obě firmy se údajně nechaly inspirovat Applem a mají v plánu přinést do svých telefonů programovatelné tlačítko.

Ano, na mysli mám Action Button, neboli akční tlačítko, které kalifornský gigant přinesl do svých telefonů s iPhonem 15 Pro. To by znamenalo, že namísto tří poloh by tlačítko mělo jen jednu, ale zase by nabízelo více možností použití než jen přepínání hlasitosti. Původní, „šoupací“ tlačítko by toto řešení tedy (částečně) nahradilo, ale fanoušci asi nadšeni nebudou.

OnePlus 12 | foto: Luboš Srb

Oppo jako hlavní kopírka iPhonů?

Když Apple přijde s něčím novým, můžete si být jistí, že to konkurenční výrobci dřív nebo později okopírují. V menší míře se tak stalo s dynamickým výřezem a nyní se tak děje i co se týče nových ovládacích prvků. Oppo například do své nové vlajky Find X8 Pro nasadilo multifunkční tlačítko pro ovládání fotoaparátu, což je žhavá novinka, která přišla s iPhony 16.

Jedná se o prvek, který na papíře působí velmi dobře, ale realita je o trochu jiná a reálné použití za nákresy trochu zaostává. Vlajky Oppo tedy nabízí, stejně jako OnePlus, onen fyzický přepínač vyzvánění, takže pokud ho nahradí programovatelným tlačítkem, a zároveň zachovají tlačítko pro ovládání fotoaparátu, kopírka iPhonu bude dovedena k dokonalosti.

Obě tato tlačítka jsou sice fajn, ale rozhodně nejsou tak stěžejní, aby bylo nutné je kopírovat a do „must have“ prvku mají opravdu hodně daleko. Někdy je kopírování spíše na škodu a právě možné nahrazení fyzického přepínače hlasitosti za multifunkční tlačítko se zdá býti tento případ. Rozhodně by bylo lepší, kdyby Oppo/OnePlus zůstali u svého tradičního prvku.