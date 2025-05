Na starších iPhonech přestane fungovat WhatsApp. Změna přijde již 5. května

WhatsApp už brzy přestane fungovat na starších iPhonech. Od 5. května bude vyžadovat iOS 15.1, takže modely iPhone 5s, 6 a 6 Plus mají smůlu.

WhatsApp skončí na starších iPhonech

WhatsApp patří mezi nejpopulárnější chatovací aplikace vůbec a blíží se k hranici 3 miliard uživatelů. Meta, která ho vlastní, ho neustále vylepšuje a párkrát do roka zreviduje podporu v rámci operačních systémů. Staré verze operačních systémů, kvůli bezpečnosti, často končí.

Tak se stane i letos a již za pár dnů budou z listu podpory vyškrtnuty některé starší iPhony. V tomto roce je to již druhé omezení podpory a podobný krok se 1. ledna 2025 týkal telefonů s Androidem, které běžely na prastaré verzi KitKat. Nebylo jich mnoho, ale v oběhu pořád byly.

Podobný krok se již za pár dnů odehraje i ve světě telefonů s iOS, tedy iPhonů. Společnost Meta nastavuje jako nové minimum pro funkčnost WhatsAppu systém iOS 15.1 a novější, takže všechny telefony, na kterých běží starší verze, budou mít od 5. května smůlu. Pomůže jedině výměna za nový mobil.

WhatsApp na telefonu | foto: Unsplash

Které iPhony budou touto změnou ovlivněny?

Meta tedy nastavuje jako nové minimum iOS 15.1 a tento požadavek mění z předchozího iOS 12. To znamená, že na iPhony běžící na nižší verzi již nebude možné WhatsApp nainstalovat a konkrétněji se to týká trojice modelů z let 2013 a 2014.

WhatsApp skončí na těchto iPhonech

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Na jakých telefonech bude WhatsApp fungovat i po 5. květnu

iPhone SE (2016)

iPhone SE 2 (2020)

iPhone SE 3 (2022)

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

Bezpečnost především

Meta pravidelně ukončuje podporu WhatsAppu na starších verzích systému primárně kvůli bezpečnosti, ale samozřejmě i funkcím. Staré telefony již často nemají dostatek prostředků na implementování veškerých novinek a všechny ty bezpečnostní prvky nějaký ten výkon vyžadují.

Pokud tedy vlastníte jeden ze starších iPhonů, kterých se ukončení podpory týká, rozhodně popřemýšlejte o přechodu na novější model. Než tak ale učiníte, určitě si zazálohujte své chaty, ať nepřijdete o celou jejich historii.

Je to velmi jednoduché – v nastavení WhatsAppu si otevřete sekci „Chaty “a poté klikněte na „Zálohování chatů“. V tomto menu pak klikněte na „Zálohovat nyní“ a máte hotovo. Po přechodu na nový telefon a přihlášení vám WhatsApp automaticky nabídne obnovení staré zálohy.