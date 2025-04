Poděkujte Trumpovi: Cena všech iPhonů může ze dne na den výrazně vystřelit

Trump úřaduje. Kvůli clům zřejmě zdraží produkty Apple i dalších firem. iPhony podraží až o 43 % a změna cen se může projevit i v Česku.

Cla USA neberou konce

Ve finančním světě se poslední týdny dějí velké věci. Od nástupu Donalda Trumpa do prezidentského mandátu zahájil vlivný politik obchodní válku s celým světem. Před pár dny oznámil nové tarifní cla, která ovlivní celý svět a snad všechny společnosti. Výjimkou není ani kalifornská značka Apple.

Krom USA totiž zavádějí vysoká cla i jiné země, které se snaží USA odpovědět stejnou silou. Pro mnohé společnosti to ale znamená nepříjemné starosti. Již zmiňovaný Apple vyrábí své zařízení především v Číně, jež v této obchodní válce zatím neustupuje ani krok. A jelikož bude Apple dovážet nové iPhony z této země, znamená to pro něj nutnost zaplatit vysoká cla.

Agentura Reuters se podívala, jak by nová celní politika USA mohla ovlivnit ceny budoucích iPhonů. A výsledky? Ty jsou opravdu nepříjemné. Podle prvotních odhadů to vypadá, že cena iPhonu by se mohla zvednout až o 43 %. Vezmeme-li za příklad iPhone 16, jenž byl na trh v USA uveden za 799 dolarů (v přepočtu cca 18 400 korun), růst ceny by takový model dostal na cenu 1 142 dolarů (zhruba 26 300 korun).

iPhone 16 Pro v ruce | foto: Luboš Srb

Nejdražší iPhone za více než 50 tisíc?

Stejnou matematikou se můžeme podívat i na další modely kalifornského giganta. Například aktuálně nejdražší iPhone 16 Pro Max s 6,9palcovým displejem, čipem A18 Pro, trojnásobným zadním fotoaparátem a podporou Apple Intelligence v USA stojí v paměťové variantě 1 TB 1 599 dolarů. V čistém přepočtu jde o 36 850 korun, zatímco po připočtení spotřební daně a dalších poplatků stojí u nás takový model 45 490 korun.

Po připočtení 43% zdražení by nicméně telefon v této konfiguraci stál 2 300 dolarů, což je téměř 53 000 korun. Takto velké navýšení cen by Apple dozajista citelně zasáhlo a u zákazníkům by cena v mnoha případech dozajista nedávala smysl. V případě, že bychom přičetli 43 % k české ceně, stál by nový iPhone neuvěřitelných 65 000 korun, nicméně to by musela stejná cla zavést Evropská unie, nebo by se zdražení z USA promítlo do cen celosvětově, tedy včetně Česka.

Apple věří v udělení výjimky

Tak vysoké ceny by byly pro kalifornského giganta velkou ránou. Nejen, že by výrazně podražily iPhony, ale i všechny ostatní produkty značky. Investoři Applu tak doufají, že se této americké značce podaří vyjednat nějaké výhody, jež by vysokému podražení zabránily.