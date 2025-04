iPhone 17 Air nadchne, ale prodejní hit z něj nebude, říká Apple analytik

Apple letos představí iPhone 17 Air. Půjde o nejtenčí iPhone v historii, který nahradí neúspěšný model Plus a přinese nový vítr do nabídky.

Tenký iPhone bude hlavní novinkou roku

Apple letos po nějaké době opět přetvoří nabídku v rámci iPhonů a vyřadí z ní neúspěšný model Plus. Nahradí ho tenká varianta Air, která patří mezi nejvyhlíženější novinky roku a je to telefon, o kterém se píše snad každý den. Je víceméně jisté, že to bude nejtenčí iPhone všech dob a zároveň i nejtenčí telefon roku.

iPhone 17 Air má rozhodně potenciál na to, aby zlomil kletbu „čtvrtého telefonu“ v nabídce Applu. Základní iPhone a modely Pro a Pro Max se vždy těší vysoké popularitě, ale čtvrtý, doplňkový model většinou prodejně spíše strádá. Platilo to pro kompaktní verze Mini z let 2020 a 2021, i pro velký model Plus, který byl v prodeji od roku 2022 do současnosti.

Vzhledem k tomu, jak moc se o modelu iPhone 17 Air mluví, se dá předpokládat, že by se mohlo jednat o potenciální prodejní hit, jenže známý analytik Mark Gurman tyto prognózy krotí. Naopak si myslí, že tento tenký model pravděpodobně žádné prodejní rekordy trhat nebude a v tomto směru by například vlajkovému modelu Pro Max rozhodně konkurovat neměl.

Neoficiální render modelu iPhone 17 Air | foto: Majin Bu

Vrcholné iPhony zůstanou neohroženy

Je možné, že se iPhone 17 Air připojí k modelům Mini a Plus, tedy, že neuspěje? Na to je prozatím ještě brzy, ale faktem je, že proti nějakým rekordním prodejům opravdu několik faktorů hovoří. Předně to bude cena, která by sice nakonec neměla být tak vysoká, jak se původně odhadovalo, ale tenký iPhone bude zcela jistě dražší než varianta Plus, kterou nahradí.

Což by samo o sobě nijak zvlášť nevadilo, protože vyšší cenu lze částečně ospravedlnit tenkým šasi, nicméně výbava tohoto modelu bude zahrnovat několik kompromisů, právě kvůli konstrukci. Nejvíce asi bude bolet fotoaparát jen s jedním objektivem, což se dá přehlédnout u levného iPhonu 16e, ale model Air bude výrazně dražší.

I když tedy bude iPhone 17 Air suverénně tím nejzajímavějším „čtvrtým modelem“, jaký kdy Apple představil, prodejně zcela jistě na dvojici Pro a Pro Max stačit nebude. Na druhou stranu, předchozí modely Mini a Plus by, dle aktuálních prognóz, překonat v tomto směru měl a dá se předpokládat, že se bude celkově jednat o úspěšný počin.

Premiéra iPhonu 17 Air se blíží

iPhone 17 Air bude představen spolu s ostatními modely v tradičním, podzimním slotu. Dočkáme se ho tedy pravděpodobně počátkem září a nebude se jednat o jediný telefon, jehož konstrukce bude primárně zaměřena na tenkost. Již za pár týdnů bychom se měli dočkat konkurenčního modelu Galaxy S25 Edge od Samsungu, který vypadá také velmi slibně.