Apple, Google a kdo bude další? Americké firmy přesouvají výrobu z Číny pryč

Apple i Google přesouvají výrobu do Indie. Obávají se nových cel a obchodních omezení ze strany USA vůči Číně. Závislost na Číně chtějí snížit.

Apple i Google bijí na poplach

Od nástupu Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta se událo mnohé. Trump prakticky ihned začal obchodní válku s celým světem, načež zejména proti Číně byla uvalena obrovská cla. To se samozřejmě nelíbí americkým společnostem, které v této zemi vyrábí své produkty. Řeč je především o Applu, který aktuálně zvažuje budoucí kroky.

Podle portálu The Financial Times to vypadá, že Apple by rád přesunul značnou část výroby iPhonů do Indie. Nešlo by však o kompletní přesunutí výroby. Americká značka by ráda dosáhla toho, aby skrze indickou produkci dokázala splnit poptávku po nových iPhonech v USA.

Tento krok rozhodně dává smysl. Cla v Indii totiž aktuálně činí 26 %, zatímco v Číně hovoříme o 146%. Aktuálně jsou sice uděleny obchodní výjimky, není však jisté, jaké kroky Trump podnikne v budoucnu. Stejný krok jako Apple nicméně plánuje i Google. Ten své telefony Pixel vyrábí v současnosti ve Vietnamu a také by rád přesunul výrobu do Indie.

iPhone 16 | foto: Mobil Pohotovost

Indie posiluje na trhu se smartphony

Největším exportérem smartphonů je v současnosti Čína. Je také nepravděpodobné, že by asijskou velmoc jen tak někdo z pomyslného trůnu sesadil. V posledních letech ale v oblasti výroby telefonů sílí pozice Indie. Již při prvním mandátu Donalda Trumpa se totiž Apple rozhodl přesunout část své výroby do zmiňované země.

V roce 2017 zde Apple začal vyrábět část iPhonu 6s a iPhonu SE první generace. Poslední zprávy z roku 2024 uvádí, že až 14 % všech iPhonů pochází z Indie, zatímco do konce letošního roku by mělo číslo poskočit na 25 %. Do konce roku 2026 by nicméně Apple v Indii rád vyrobil zhruba 60 milionů iPhonů. To představuje poptávku na americkém trhu.

Výrobu do Indie chce přesunout i Google

Také Google chce posílit výrobní sílu v Indii. V současnosti zde americký gigant vyrobí zhruba 43 až 45 tisíc smartphonů řady Pixel, což pokryje jen indický trh. V USA se ale prodá daleko více telefonů a Google tak začal jednat s výrobními partnery Foxconn a Dixon Technologies o možnostech, které by znásobily měsíční produkci Pixelů.

Ačkoliv je v současnosti obchodní válka mezi USA a Čínou v některých oblastech částečně pozastavena, výrobci smartphonů bijí na poplach. Kroky Donalda Trumpa jsou nepředvídatelné a Apple i Google se snaží udělat vše proto, aby svou závislost na Číně co nejvíc eliminovali.