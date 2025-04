AI v mobilech jako slepá ulička? Dává mi smysl jen ve dvou případech, jinak ne

Umělá inteligence se stala klíčovou součástí technologií. Výrobci telefonů ji staví do popředí, ale je AI skutečně nezbytná pro běžné uživatele?

AI vládne technologickému světu

V dnešní době se umělá inteligence nachází na každém kroku a samozřejmě se v hojné míře vyskytuje i v telefonech. Došlo to tak daleko, že výrobci se snaží stavit AI do popředí a prezentují ji jako něco, bez čeho se u telefonů už ani neobejdeme. Při představování nových modelů se umělá inteligence a její funkce zmiňují často mezi úplně prvními.

Jenže, je tomu skutečně tak? Opravdu je AI v telefonech něco, bez čeho nemůžeme žít? Je to ona „the next big thing“, tedy inovace, kterou musíme všichni mít? Vyzkoušel jsem už hodně telefonů a prakticky ve všech v nedávné době byla ve větší či menší míře integrovaná umělá inteligence. A ani v jednom případě jsem bohužel nezaznamenal nic, bez čeho bych se neobešel.

Samsung má Galaxy AI, Apple svou Apple Intelligence a pak je tu samozřejmě Google s modelem Gemini. Podobný, méně či více schopný soubor AI funkcí nabízí dnes už každý výrobce. Až na výjimky se ale nejedná o nic, bez čeho by člověk nedokázal fungovat, a i když jsem AI ve většině telefonů používal, bylo to spíše pro testovací účely.

Galaxy AI na telefonu Samsung | foto: Samsung

Hodí se AI vlastně na něco?

Jedním z prvků, kde má AI poměrně velké opodstatnění a dokážu si představit, že se jedná o prvek, který je pro uživatele důležitý, je úprava fotografií. Díky AI můžeme například po vyfotografování snímku přímo v telefonu udělat úpravy, které by dříve vyžadovaly počítač. Takové odstranění objektů ze snímku je velmi praktická a rozhodně využitelná věc.

Moderní telefony umožňují objekty nejenom odstranit, ale i s nimi různě pohybovat a provádět další úpravy fotografií. Díky AI můžete například přetvářet tradiční fotografie na portrétní snímky, nebo dělat přímo v telefonu z obyčejných videí zpomalená. Takže ano, v oblasti fotografií a jejích následné úpravě má AI jakž takž opodstatnění.

Samozřejmě se můžete zeptat AI na to, jaké je počasí, nebo jí říct, ať vám zadá například události z mailu do kalendáře, ale to není nic, co by mělo uživatele přesvědčit o její důležitosti či nezbytnosti. Mezi ty praktičtější věci patří hlavně všemožní tlumočníci a překladači, kteří usnadní život, ale opět se nejedná o nic vyloženě zásadního.

Apple Intelligence na iPhonu 16 | foto: Apple

Jsou budoucností asistenti?

Pravdou je, že mobilní asistenti v podobě chatbotů jsou poměrně slušným příkladem praktického nasazené umělé inteligence. Gemini od Googlu je vcelku slušné a nachází se na většině telefonů s Androidem, nicméně vyzkoušejte například i ChatGPT. Aplikace tohoto AI chatbota je k dispozici jak v Google Play, tak v obchodě Apple App Store a jedná se o velmi praktického parťáka.

Celkově je ale AI v telefonech pro uživatele prozatím pořád spíše méně podstatná, jestli vůbec. Nedávné průzkumy například odhalily, že 73 % uživatelů iPhonů a celých 87 % uživatelů telefonů Galaxy od Samsungu považuje AI za zcela nedůležitou. Dle nich nemá žádnou, nebo jen velmi malou přidanou hodnotu a zkrátka to není ten „dealbreaker“, jak si výrobci malují.