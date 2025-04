Gemini ovládne svět: AI od Googlu míří do aut, do hodinek a další elektroniky

Google rozšiřuje AI chatbota Gemini. Nový asistent brzy nahradí původního na hodinkách, v Android Auto i na chytrých displejích.

Gemini se rozšiřuje

Gemini je nejnovější asistent od Googlu, aktuálně se nachází na telefonech s Androidem a lze ho provozovat také na webu. Jedná se o pokročilého chatbota, ve stylu ChatGPT a na mobilních telefonech přebral funkci původního Google asistenta.

Ten tedy sice byl z telefonů částečně vytlačen, ale pořád se nachází na chytrých hodinkách, funguje v rámci platformy Android Auto a také na chytrých displejích. CEO Googlu, Sundar Pichai, ale nyní oznámil, že chatbot Gemini se v dohledné době výrazně rozšíří.

Lodivod vyhledávacího giganta oznámil expanzi Gemini k příležitosti oznámení finančních výsledků firmy za 1. čtvrtletí 2025. Tohoto osobního asistenta se již brzy dočkáme v mnohem více typech elektroniky a víceméně kompletně nahradí původního Google asistenta.

Pixel 9a v ruce | foto: Google

Gemini míří do další elektroniky

Pichai potvrdil, že z telefonů se Gemini postupem času rozšíří do elektroniky, která aktuálně pořád vsází na původního asistenta. To znamená, že zamíří například do chytrých hodinek, do Android Auto a také do chytrých displejů. Gemini bude zkrátka všude.

Gemini dorazí i na tablety a také do zařízení, které se připojují k telefonu, což jsou, kromě již zmíněných chytrých hodinek, také sluchátka. Toto rozšíření ale vlastně není žádné velké překvapení a začalo se o něm mluvit již na počátku tohoto roku.

Google postupně zcela nahradí svého původního asistenta chatbotem Gemini, který se evidentně osvědčil a zabere tak jeho místo. Kdy ale se tak konkrétně stane, to se prozatím přesně neví a je pravděpodobné, že bude Google tuto změnu zavádět postupně.

Více informací již brzy

Dá se předpokládat, že vyhledávací gigant poskytne více informací o rozšíření chatbota Gemini na své nadcházející konferenci Google I/O 2025. Ta je letos naplánována na 20. května a mimo jiné by se na ní měl ve finální verzi objevit i nový Android 16.