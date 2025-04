10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (173. díl)

Některé placené aplikace jsou nyní ke stažení zdarma. Přinášíme vám výběr 10 nejlepších pro Android a iOS, které si můžete stáhnout, než akce skončí.

Dáváme tipy na užitečné aplikace

Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.

Abychom vám usnadnili práci, přinášíme na Mobilizujeme.cz přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iOS. Neváhejte, nabídka je časově omezená!

Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma

Defense Zone 3 Ultra HD

Defense Zone 3 je strategická tower defense hra, kde budete bránit určitý koridor proti nekonečným armádám nepřátel. Ve hře je několik desítek levelů odstupňovaných dle obtížnosti a v každém je cílem zlikvidovat pomocí věží všechny nepřátelské jednotky.

Defense Zone 3 Ultra HD

Neo Monsters

Anime stylizované hry jsou stále populárnější a Neo Monsters je jedna z nich. Jde o RPG titul křížený s Pokémony, takže zde budete moci chytit více než 2000 monster, se kterými následně bojujete proti ostatním hráčům nebo počítači. Hra má i propracovanou příběhovou kampaň a dobře uchopitelné herní mechaniky.

Neo Monsters

QR and Barcode Scanner PRO

Většina aplikací fotoaparátu nedokáže sama detekovat a načíst QR kódy, proto přijde vhod tento nástroj, pomocí kterého můžete načíst jakýkoliv QR kód. V appce máte i historii načtených kódů, což se hodí, pokud QR kódy používáte na denní bázi.

QR and Barcode Scanner PRO

Sound Meter & Noise Detector

Sound Meter je nástroj na měření hladiny hluku ve vašem okolí, můžete tak jednoduše zjistit, jak hlučnému prostředí jste v průběhu dne vystaveni. Při každém měření se zobrazí hodnota hlasitosti v decibelech a můžete si zobrazit i průměrné, minimální nebo maximální hodnoty vypočítané z předchozích měření.

Sound Meter and Noise Detector

Orbt XL

Pokud hledáte hru na odreagování, která není příliš složitá, tak Orbt XL je ideálním kandidátem. Jedná se o klasickou vesmírnou arkádu, kde pomocí klikání držíte svou planetu na oběžné dráze a vyhýbáte se všem kosmickým překážkám. Cílem hry je neskončit pohlcen černou dírou, ale čím blíž jí jste, tím více bodů dostanete.

Hra Orbt XL

Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma

Minesweeper Classic

Minesweeper je hra, kterou zná téměř každý, jelikož se jedná o hledačku min, která byla v minulosti předinstalovaná na téměř každém počítači s Windows. Cílem je odhalit všechna pole bez min a tento titul se skvěle hodí na procvičení paměti.

Minesweeper Classic

Mavis – Camera

Pokud vám na iPhone nestačí předinstalovaná aplikace Fotoaparát a hledáte nějakou s většími možnostmi nastavení, tak si Mavis Cameru oblíbíte. Můžete si nastavit klasické hodnoty jako expozici, kontrast, vyvážení bílé a můžete využít i pokročilé nástroje na přesnější ostření jako je Expanded Focus. Appka dokonce podporuje i detailní konfiguraci bezdrátových mikrofonů.

Mavis - Camera

Bloom Sort

Bloom Sort je relaxační logická hra, kde třídíte okvětní lístky květin dle jejich barev. Pro třídění máte k dispozici omezený prostor a pokaždé, když spojíte 6 stejnobarevných lístků jedné květiny, zmizí z herní plochy a uvolní drahocenné místo. Cílem hry je nasbírat maximální počet bodů pomocí spojování stejnobarevných lístků.

Bloom Sort

Incredible Box – Classic Puzzle

Tato hra sice vypadá na první pohled jednoduše, ale zdání klame, jelikož je poměrně komplexní. Vaším cílem bude dopravit kostku na cílovou pozici a bude nutné k tomu využít prostorovou představivost, jelikož kostka musí zvládnout dostat se do konkrétní části herní plochy a během přesunu můžete narazit na komplikace.

Incredible Box - ClassicPuzzle

Anime Craft – AI Art Generator

Anime Craft je AI generátor obrázků, kde se vaše nápady promění v realitu v podobě fotografie v anime stylu. Stačí pouze napsat co nejkonkrétnější textový popis toho, co na fotce chcete mít, a do pár sekund máte výtvor hotový. Pomocí této appky si můžete velmi jednoduše vytvořit detailní avatary dle vlastních preferencí.

Anime Craft - AI Art Generator

V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme zajímavým aplikacím, které jsou standardně placené, teď jsou ale na omezenou dobu zdarma. Redakce negarantuje, že aplikace či hry budou zdarma i další dny po vydání článku.