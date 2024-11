Instagram povolí reset algoritmů. Snadno se zbavíte nezajímavého obsahu

Instagram testuje reset algoritmů

Instagram v úterý oznámil, že testuje novou možnost, která by povolila uživatelům resetovat doporučení. Resetováním by se stalo prakticky to, že aplikace by začínala od začátku, jako byste ji použili poprvé. Nabízený obsah by nebyl ovlivněn vašimi předchozími interakcemi.

To znamená, že kanály nebo osoby, které vám Instagram doporučuje, by byly definovány nově. Funkce se hodí uživatelům, kteří mají pocit, že doporučení obsahu neodpovídají jejich aktuálním preferencím a zájmům.