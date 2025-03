Google Mapy trápí uživatele. Z aplikace mizí důležité informace

Google mění ukládání časové osy v Mapách – od 18. května budou data uchovávána jen v zařízení. Někteří uživatelé už hlásí ztrátu své historie.

Google mění ukládání časové osy v Mapách

Jak jsme na Mobilizujeme.cz již psali, Google má v plánu udělat velké změny v jedné z hlavních funkcí své aplikace Google Mapy. Ta patří mezi nejpopulárnější platformy svého druhu na světě a jednou ze stěžejních funkcí této aplikace je časová osa uživatele.

Data ohledně polohy, která slouží k vytvoření časové osy, budou již brzy měnit způsob ukládání. Google je ukládá na své servery, nicméně to se 18. května změní a tato data zůstanou přímo v zařízení, což je z hlediska bezpečnosti dobře.

Přímo ve svém zařízení ale musíte provést změny v nastavení, jinak hrozí, že přijdete o svou historii míst, které jste v minulosti navštívili. A jak to tak vypadá, něco takového se již děje.

Google Mapy | foto: Unsplash

Časová osa sama od sebe mizí

Aktuálně se množí stížnosti uživatelů aplikace Google Mapy, kterým se z ní ztratila jejich časová osa. Některým se při otevření časové osy a výběru konkrétního dne zobrazí zpráva, že v tento den neprovedli žádné návštěvy, ačkoliv to tak nebylo.

Společným jmenovatelem těchto uživatelů je skutečnost, že již migrovali historii své časové osy do zařízení dle pokynů Googlu a zároveň nepovolili automatické mazání těchto dat. A i když se u nich zobrazují časová osa jako aktivní (v pravém horním rohu aplikace), ve skutečnosti aplikace neukládá data.

Za posledních 24 hodin hlásily podobné problémy desítky uživatelů, takže jsem se tento aspekt rozhodl zkontrolovat také. V rámci mého Google účtu je ale vše v pořádku, časová osa je zaznamenána tak, jak má a aktuálně není jasné, jak moc rozsáhlý tento problém vlastně je.

Chyba zobrazení, nebo v uložení dat?

Prozatím se bohužel neví ani to, zda je tato situace způsobená jen chybou zobrazení přímo v aplikaci, což by byla ještě relativně snadno napravitelná situace. Pokud ale byla data náhodných uživatelů opravdu zcela smazána, je to již o poznání větší problém, který by Google musel vysvětlit.