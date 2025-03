Jak zrušit předplatné Oneplay? Udělejte to spíš dříve, než později

Nová streamovací služba Oneplay má vyšší cenu a omezení na jedno zařízení. Pokud ji chcete zrušit, máme pro vás podrobný návod.

Oneplay nahradilo Voyo a O2 TV

Oneplay nahradilo služby Voyo a O2 TV, přičemž uživatele automaticky převedlo na novou platformu i s jejich přihlašovacími údaji. Pokud jste dříve využívali některou ze zrušených služeb, k přihlášení do Oneplay použijete stejné údaje.

S touto změnou ale přichází i vyšší cena – základní předplatné stojí 199 Kč měsíčně a sledování je omezeno na jedno zařízení. Pokud chcete obsah sdílet v domácnosti, musíte si připlatit 99 Kč, čímž se celková cena vyšplhá na téměř 300 Kč měsíčně.

Jestli vám nové podmínky služby Oneplay nevyhovují, možná zvažujete zrušení předplatného. Připravili jsme pro vás na Mobilizujeme.cz podrobný návod, jak Oneplay zrušit a ukončit automatické platby.

Oneplay na televizi | foto: Luboš Srb

Jak zrušit Oneplay

Přihlaste se ke svému Oneplay účtu

Vpravo nahoře klikněte na ikonku profilu

Poté z nabídky vyberte možnost Správa služeb a plateb

V sekci Následující platba klikněte na červeně zvýrazněnou možnost Zrušit plán

Na další stránce stačí jen sjet dolů a opět kliknout na možnost Zrušit plán

Po úspěšném zrušení vám dorazí na e-mail potvrzující zpráva

Zrušení předplatného Oneplay | foto: Richard Šimáček

Zrušením předplatného rušíte jen platbu, ne samotný účet

Když se rozhodnete zrušit předplatné Oneplay, služba vám bude fungovat až do následného data fakturace. To platí jak pro placený tarif, tak pro 7denní zkušební nabídku zdarma. V případě, že si tedy chcete Oneplay jen zkusit na pár dnů, můžete jej zrušit klidně hned první den, abyste na to poté nezapomněli.

Po skončení předplatného se účet nesmaže. Jestliže se v budoucnu budete chtít stát znovu předplatiteli, všechny uložené předvolby z minulosti, jako jsou oblíbené seriály či filmy, zůstanou neměnné, protože jsou vázané na účet, nikoliv na placení předplatného.

Vyplatí se předplácet si OnePlay?

Přestože je Oneplay o něco dražší než Voyo, když sledujete výhradně českou tvorbu nebo pořady televize Nova, rozhodně se vyplatí. A pokud jste navíc zákazníkem O2, může vám operátor poskytnout dodatečnou slevu, takže můžete dokonce i pár korun ušetřit.