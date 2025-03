Okay dojel na Covid. Prodejce elektroniky vyhlásil bankrot, co bude dál?

Logo Okay | foto: Okay

Řetězec Okay končí. Pokusy o restrukturalizaci nevyšly a firma podala insolvenční návrh. Klíčovým problémem byl útlum kamenných prodejen a pád tržeb.

Pokus o záchranu nevyšel

Řetězec s elektronikou a nábytkem Okay ukončil svou činnost a podal na sebe insolvenční návrh. Odvrátit krach nepomohla asi série neúspěšných pokusů o restrukturalizaci a záchranu společnosti. Už letos v lednu přitom Okay uzavřel všechny své kamenné prodejny a chtěl se soustředit na internetový prodej.

Podle zdůvodnění v insolvenčním návrhu, který na sebe řetězec podal, se problémy vyhrotili po vstupu do preventivní restrukturalizace, kdy s ním přestali klíčoví asijští dodavatelé elektrospotřebičů spolupracovat. To vedlo k tomu, že Okay v podstatě nemělo co prodávat a následoval další odliv zákazníků, což mu definitivně zlomilo vaz.

Za této situace se Okay nepodařilo přesvědčit 75 % hlasů svých dlužníků, což byla nezbytná podmínka pro přijetí restrukturalizace, a musela vyhlásit úpadek. Aktuálně má přitom společnost vyšším stovkám věřitelů přibližně 700 milionů korun. Klíčovým věřitelem je podle serveru Seznam zprávy UniCredit Bank, která má jako jediná v zástavě uskladněné elektrospotřebiče v hodnotě 63 milionů korun.

E-shop řetězce Okay | foto: Okay.cz

Zaspal nástup internetu

V dobách své největší slávy provozoval řetězec Okay, který v roce 1994 založil Jindřich Životský, 80 prodejen. V roce 2012 po převzetí řetězce Jena nábytek, rozšířila svůj sortiment na kompletní vybavení domácností. Přestože měl i svůj e-shop soustředil se především na prodej v kamenných prodejnách, což se ukázalo jako strategická chyba.

Rychlý nástup internetové konkurence a restrikce spojené s pandemií Covid-19 odstartovaly postupný pád firmy. Během pandemie si zákazníci zvykli nakupovat na internetu, z čehož těžili především velké a zavedené internetové obchody. V případě Okay však tržby přes internet nestačily ani na pokrytí rostoucích provozních nákladů v kamenných prodejnách. Podle posledních zveřejněných hospodářských výsledků za rok 2023 utržil Okay kolem čtyř miliard korun, avšak prodělal 312 milionů korun.

Pokud jde o budoucnost, je pravděpodobné, že značka Okay zmizí definitivně v propadlišti dějin, jako například Electro World a Euronics, které v posledních letech spolkl konkurenční Datart. Trh s elektronikou je už někde jinde a spíše se konsoliduje, než aby se otevíral nový prostor pro návrat tak velkého řetězce. Ke konsolidaci ostatně dochází i na internetu. Vzpomeňme na bývalé velké hráče, jakými byli Mall a CZC, kteří se rozpustili na Allegro.