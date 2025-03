Recenze Realme 14 Pro+ – Styl, výdrž a odolnost v jednom balení

Realme 14 Pro+ je telefon za 13 999 Kč, který má ve střední třídě co nabídnout. Zaujme designem, dlouhou výdrží a nezklame ani fotoaparát.

To nejlepší od Realme

Realme 14 Pro+ představuje nejvýše postavený model čínského výrobce v rámci aktuální řady 14 a je vlastně to nejlepší, co Realme v této kategorii může nabídnout. Telefon má vysoké ambice a přichází s výbornou hardwarovou výbavou, stejně jako odolnou konstrukcí. Je to jeden z nejodolnějších konvenčních telefonů v rámci třídy. Dokáže si vás získat? Na to se pokusíme najít odpověď v mé dnešní recenzi.

Blyštivý tank, který leccos vydrží

Realme 14 Pro+ vsází na poměrně elegantní vzezření, na kterém s výrobcem spolupracovalo dánské studio Valeur Designers a za vypíchnutí stojí hlavně bílá varianta, která mi dorazila k testu. Není to úplně čistě bílé provedení, záda obsahují vzor připomínající slonovinu či mramor a s tímto vzorem se pojí jedna zajímavost. Když klesne teplota zad pod 16 stupňů, tento vzor se zabarví do jasně modré barvy a vytvoří velmi hezké žíhání, které vzhled telefonu zcela promění. Dříve jsme měli telefony reagující na teplo, nyní přichází naopak reakce na chlad.

Tuto vymoženost si užijete tedy jen v zimě a opravdu stačilo, abych telefon nesl venku chvíli v ruce a modrá barva začala vystupovat na povrch. V létě samozřejmě nic takového nehrozí a to budete muset Realme 14 Pro+ kvůli přebarvení dát na chvíli do mrazáku. Telefon to ale přežije, protože nabízí opravdu pořádnou porci odolnosti. Mimo nejvyšší krytí dle normy IP68/IP69 nabízí tato novinka i armádní normu odolnosti MIL-STD-810H, takže v otázce odolnosti se rozhodně nemusíte ničeho bát. Konstrukce si zaslouží palec nahoru.

I přes vysokou odolnost je Realme 14 Pro+ relativně lehký (194 gramů) a tenký telefon (8 mm), takže se velmi příjemně drží a dobře padne do ruky, a to i přesto, že má velký displej s úhlopříčkou 6,83 palce a je to vlastně docela velký telefon. Kruhový fotomodul je vcelku rozměrný a dost vystupuje z šasi, ale je dobře umístěný a při držení jednou rukou je možné si o něj zapřít prst, což dělá používání o chlup příjemnější. Design i konstrukci chválím, záda měnící barvu jsou také příjemným zpestřením a pochvalu si zaslouží také tenoučký rámeček okolo displeje.

Realme 14 Pro+ v ruce | foto: Luboš Srb

Horní strana Spodní strana



Jasný, rychlý a jemný OLED displej

Jak již bylo zmíněno, na čelní straně se nachází velký displej s úhlopříčkou 6,83 palce. Ten je postavený na OLED technologii a může se pochlubit vysokým rozlišením 2800 × 1272 pixelů, což znamená jemnost obrazu výborných 450 ppi. Obnovovací frekvence čítá standardních 120 Hz a maximální porce jasu se může vyšplhat až na 1500 nitů. To sice není nejvíc ve třídě, ale na bezproblémovou čitelnost i na přímém slunci to bohatě stačí. Panel je po stranách mírně zaoblený a díky tenkému, symetrického rámečku vypadá opravdu výborně.

Displej produkuje velmi syté, výrazné barvy, tak jak se na OLED displej sluší a patří, nicméně jejich podání lze samozřejmě upravit. K dispozici je pět režimů zobrazení (Živý, Přirozený, Pro, Film a Zářivý), přičemž teplotu barev je možné korigovat i manuálně. K dispozici je i volba rozlišení (plné nebo FullHD+), to kdybyste chtěli trochu ulevit baterii a obnovovací frekvenci je možné nastavit ve třech úrovních. Kromě automatiky ji lze nastavit napevno na 60 nebo 120 Hz. Displej nabízí i ochranu zraku a režim, který po západu slunce automaticky přepne na teplejší tóny.

Realme 14 Pro+, displej | foto: Luboš Srb

Android 15 přímo z krabice

Realme 14 Pro+ běží přímo z krabice na Androidu 15, a to prostřednictvím rozhraní Realme UI 6.0, které patří mezi největší a nejkomplexnější nadstavby na trhu. Jedná se o typicky čínskou nadstavbu, takže očekávejte ne zrovna malé množství bloatwaru, tedy nevyžádaných aplikací v podobě třeba tržiště Temu, Facebooku nebo Amazonu. Samozřejmě dostanete i aplikační obchod Realme či zkratky k přímému stažení her a dalších aplikací. Je toho dost, nicméně vše jde v pohodě odinstalovat, takže když budete chtít, můžete se s bloatwarem vypořádat.

Realme UI 6.0 Stahovací lišta Dynamický průstřel



Systém umožňuje velmi rozsáhlé možnosti v oblasti personalizace, lze ho ovládat gesty i tlačítky a neschází ani praktické prvky, jako třeba Always-On displej, či podpora plovoucích aplikací. Systém umí provozovat dvě aplikace na rozpůlené obrazovce a míra všemožných nastavení je vskutku obrovská. Přímo v systému si lze upravit například rychlost animací spouštění i zavírání aplikací, nebo jakou akci vyvoláte potažením dolů na domovské obrazovce. Telefon je možné probouzet zvednutím, nebo poklepáním zapnout či vypnout obrazovku.

Všemožných gest je k dispozici opravdu hodně, včetně přijmutí hovoru přiložením telefonu k uchu či bezdotykových gest. Co se umělé inteligence týče, tak ta neschází a dostanete jak populární funkci Circle to Search, tak Google asistenta Gemini. Dále stojí za zmínku chytrý boční panel, přes který lze spouštět aplikace v plovoucích oknech, nebo do něj ukotvovat soubory, jenž pak můžete přímo z něj sdílet dál. Další vcelku použitelnou AI funkcí je Chytrá smyčka, taje určena pro rychlé sdílení textu, obrázků nebo videí.

Chytrý boční panel Chytrá smyčka Multitasking



Stačí, když podržíte prst na obsahu, který chcete sdílet a na boku displeje se vám zobrazí půlkruh s aplikacemi, přes které lze tento obsah sdílet. Tento půlkruh zobrazuje čtyři aplikace a možnost ukotvení do chytrého bočního panelu, přičemž tuto čtveřici aplikací je možné upravit a dát si tam ty, které preferujete. Z další AI funkcí pak neschází ani klasika v podobě odstranění objektu z fotografie (někdy funguje dobře, někdy hůř), nebo automatického odstranění osob. Jedná se o takový běžný soubor AI funkcí, které nabízí dnes již každý telefon.

Guma AI před zmizením předmětu A zde už po zmizení předmětu



Výkon, výdrž a nabíjení

O pohon Realme 14 Pro+ se stará procesor Snapdragon 7s Gen 3, což je v této třídě taková klasika. Tento čipset nabízí velmi slušný výkon, vhodný i pro hraní her, není energeticky nijak zvlášť náročný a produkuje jen velmi málo tepla. Zkrátka ideální procesor. Chod telefonu je velmi svižný, nezadýchává se ani při náročnějších úkonech a u her si poradí i s náročnými tituly. Operační paměť má kapacitu 12 GB RAM, je možné ji virtuálně rozšířit o dalších až 14 GB RAM (to není překlep) a k uložení dat slouží vnitřní prostor o velikosti 512 GB.

AnTuTu Geekbench 6



V benchmarku AnTuTu tento procesor vykázal skóre takřka 830 tisíc bodů a velmi dobře zvládl i zátěžový test v rámci platformy 3DMark, který dokončil se stabilitou 99,2 %. Produkce tepla je pak poměrně střídmá i ve vysoké zátěži a telefon spíše lehce hřeje než že by vyloženě pálil. Při normálním používání je zvýšená teplota minimální. Co se výdrže týče, tak tu obstarává baterie s kapacitou štědrých 6000 mAh a dělá to opravdu se ctí. Právě vysoká výdrž patří mezi hlavní zbraně tohoto telefonu a řadí se mezi nejlepší ve třídě.

3DMark Stress Test 3DMark Stress Test



Když se budete vyhýbat extrémní zátěži, jako například strávení poloviny dne hraním, nebo neustále aktivní hotspot, dostanete se víceméně zcela v pohodě na dva dny a „vyštavit“ baterii do mrtva za jeden den je snad nemožné. Dalo by se říct, že dva dny se v tomto případě stávají standardem a výdrž je opravdu výborná. Nabíjení má výkon 80 W a plné nabití s odpovídajícím adaptérem zabere necelou hodinku, což není, vzhledem k vysoké kapacitě, špatné. Bezdrátové nabíjení bohužel schází.

Realme 14 Pro+, baterie | foto: Luboš Srb

Nadějný fotoaparát se solidními výsledky

Na zádech Realme 14 Pro+ se nachází trojnásobný fotoaparát s rozlišením 50 + 50 + 8 Mpx a jedná se o sestavu hlavního fotoaparátu, periskopického teleobjektivu a ultra-širokoúhlého objektivu. Hlavní objektiv i teleobjektiv jsou opticky stabilizované, neschází PDAF ostření a z této sestavy je nejzajímavější určitě teleobjektiv. Trojnásobný optický zoom se určitě hodí a ve střední třídě se pořád nejedná o nic běžného či snad samozřejmého. Začneme ale fotoaparátem hlavním, který je postaven okolo čipu Sony IMX896 s plochou 1/1.56″.

Focení s telefonem Realme 14 Pro+ | foto: Luboš Srb

Ten odvádí rozhodně slušnou práci, ačkoliv samozřejmě nelze čekat kvalitu jako u drahých vlajkových telefonů. Ve střední třídě se ale určitě neztratí a snímky potěší vysokou porcí detailů, dobrým barevným podáním a vcelku nízkou mírou šumu. Detaily u větších, jednobarevných ploch, se sice mají občas tendence slévat, ale není to nic hrozného. Více se mi zamlouvaly fotografie ze zoomovacího fotoaparátu, tedy teleobjektivu s periskopickou konstrukcí, u kterého výrobce použil čip Sony IMX882 s plochou 1/1.95″.

Výsledné fotografie jsou opravdu výborné, celkově jedny z nejlepších ve třídě a neschází jim ani dobrá ostrost, ani pořádná porce detailů. Míra šumu je na velmi nízké úrovni, podání barev je dobré a celkově působí snímky opravdu na úrovni. Přes tento fotoaparát se pořizují také makro fotografie, které jsou opět ne vysoké úrovni a telefon vám makro režim aktivuje automaticky v okamžiku, kdy se s aktivním teleobjektivem přiblížíte k objektu blíž než na 60 centimetrů. V aplikaci se pak nachází také přepínač na 6× zoom, který už je digitální, ačkoliv kvalitu nabízí slušnou.

Realme 14 Pro+, focení | foto: Luboš Srb

Kvalitní selfie a omezené video

Maximem je 120násobné digitální přiblížení, nicméně to je samozřejmě kvalitativně úplně někde jinde a v podstatě se jedná o softwarově vygenerovanou a nepoužitelnou mazanici. Nejvyšší přiblížení není použitelné ani jako náhled na displeji a celkově jde kvalita nad hranicí 10násobného zoomu velmi rychle dole. Ultra-širokoúhlá kamerka je standardní, kvalitou snímků nijak nezaujme a spadá do takového normálního průměru. Selfie kamerka s rozlišením 32 Mpx pak produkuje moc hezké snímky a potěší i svou výbavou.

Je totiž doplněna o automatické ostření se sledováním oka, takže snímky jsou takřka vždy ostré a rozmazání není na pořadu dne. Za zmínku stojí i LEDky pro přisvícení, které jsou hned tři a spodní produkuje teplé, oranžové světlo. Diody můžete nechat jen tak probliknout, jako normálně, nebo je nechat aktivní, jako takzvané výplňové světlo dotvářející atmosféru. V tomto případě je možné si upravit jak jas diod, tak teplotu světla, což je rozhodně zajímavý prvek. Tyto úpravy pak umožňuje i aplikace Svítilna.

U videí bohužel čeká jedno omezení, a to nemožnost natáčet 4K záznamy při 60 snímcích za vteřinu. V tomto rozlišení nabízí fotoaparát jen 30 fps, a pokud budete přece jen chtít vyšší počet snímků, budete se muset spokojit s FullHD rozlišením. Jinak 4K videa s 30 snímky zvládají všechny čtyři fotoaparáty, tedy i selfie kamerka. V rychlosti ještě zmíním noční snímky, které jsou lehce nadprůměrné a umí nabídnout, v rámci možností, obstojné detaily a solidní ostrost. Míra šumu je ale samozřejmě již poměrně vysoká.

Jak fotí Realme 14 Pro+?













Noční snímky (noční režim zapnutý/vypnutý)













Ultra-širokoúhlé snímky





Zoom 3×





Zoom 6×





Makro snímky





Závěr recenze Realme 14 Pro+

Realme 14 Pro+ má ve střední třídě nemalé ambice a to naznačuje i skutečnost, že se cenou rozhodně nepodbízí. Na našem trhu pořídíte telefon za 13 999 korun, což není málo, ale výbavou a schopnostmi to novinka od Realme dobře kompenzuje. Za tuto cenu dostanete jeden z nejodolnějších telefonů ve střední třídě, osazený výborným displejem, úsporným a zároveň výkonným procesorem a obří baterií. Pokud vám jde v první řadě o výdrž, Realme 14 Pro+ bude telefon přesně pro vás.

Realme 14 Pro+ v ruce | foto: Luboš Srb

Nadto nabízí i schopný fotoaparát s výborným periskopickým teleobjektivem, což není v této kategorii nic běžného. Negativ celkově moc není, a kromě vyšší ceny je to pak ještě prodejní balení bez nabíjecího adaptéru, což je dnes už bohužel tak trochu klasika. Vzhledem k ceně schází i bezdrátové nabíjení, které by nebylo od věci a vyloženě potěšující není ani absence záznamu 4K videí při 60 fps. Operační systém pak obsahuje poměrně dost bloatwaru a na pochvalu není ani příslib jen dvou systémových aktualizací.

Hodnocení

Design se zády měnící barvu Balení bez nabíječky Odolná konstrukce Systém plný bloatwaru Povedený displej Neumí 4K videa při 60 fps Solidní výkon Vyšší cena Schopný fotoaparát s teleobjektivem Horší softwarová podpora Výborná výdrž

Realme 14 Pro+: specifikace