Záchranka v mobilu: Aplikaci využili už tisíce Čechů, letos dostává nové funkce

Aplikace Záchranka slaví 9 let. Od spuštění v roce 2016 pomohla tisícům lidí. Díky napojení na záchranné složky usnadňuje přivolání pomoci.

Záchranka zachraňuje již skoro dekádu

Aplikace Záchranka vstoupila do provozu před devíti lety, a to konkrétně 8. března 2016 a stal se z ní velmi úspěšný projekt. Za dobu její existence si ji stáhlo do telefonu 3,2 milionu lidí, takže ji v kapse nosí takřka každý třetí Čech. Celkově bylo přes aplikaci Záchranka uskutečněno více než 180 tisíc tísňových volání.

Je to tedy aplikace, která zachraňuje životy, což je samozřejmě její hlavní poslání a k dispozici je jak pro telefony s Androidem, tak pro iPhony s iOS. Aplikace je přímo napojena na bezpečnostní složky a po stisknutí červeného tlačítka automaticky odešle nouzovou zprávu s polohou uživatele a dalšími informacemi.

Původně se jednalo o velmi jednoduchou aplikaci s jednou funkcí, a to nouzovým zavoláním na záchranné složky. Postupně se ale vyvinula a nyní nabízí například možnost zasílání varovných upozornění na nenadálé události ve vašem okolí. Umí také zobrazit dostupné ordinace zubní pohotovosti, či stanice vodní záchranné služby nebo horské služby.

Aplikace Záchranka slaví 9 let | foto: Záchranka

Další funkce jsou v přípravě

Aplikaci Záchranka čekají v roce 2025 další důležité novinky a její provozovatel, v čele s generálním partnerem Nadace Vodafone, má v plánu nové funkce. Jednou z nich bude lavinová předpověď pro horské oblasti a dále je v plánu také integrace mapových podkladů pro varovná upozornění, což usnadní uživatelům orientaci v postižených oblastech.

Rozhodně se jedná o jednu z nejpraktičtějších aplikací, jaké můžete v telefonu mít a neměla by scházet opravdu v žádném mobilu. Dobrou zprávou je i to, že záchranka funguje nejenom v Česku, ale i v některých zahraničních zemích – pomoci se s ní dovoláte v Rakousku, Maďarku, na Slovensku na horách a nově i ve Finsku.

V rámci této severské země, která patří mezi populární destinace hlavně kvůli zimním sportům, je Záchranka aktivní od ledna tohoto roku a je napojena na její tamní obdobu v podobě aplikace 112 Suomi. Propojení se záchrannými aplikacemi v Rakousku, Maďarsku a na Slovensku funguje od roku 2018 a od té doby posloužila Záchranka v zahraničí k více než 550 tísňovým hovorům.

Jedna aplikace pro všechny

Kooperace se zahraničními záchrannými službami tedy funguje dobře a vizí aplikace Záchranka je možnost přivolat si pomoc prostřednictvím jedné aplikace kdekoliv v rámci Evropy. K tomu je sice ještě daleko, ale spolupráce jednotlivých aplikací tohoto typu mezi sebou evidentně funguje a dá se předpokládat, že se bude v dohledné době jen a jen rozrůstat.