Google chystá návrat notebooků Pixel. Budou konkurovat MacBookům

Označení Pixel máme zažito pro modelovou řadu referenčních telefonů od Googlu, ale původně bylo toto slůvko vyhrazeno notebookům. Úplně poprvé se ve spojitosti s vyhledávacím gigantem objevilo u laptopu Chromebook Pixel z roku 2013 a vypadá to, že by se toto spojení mohlo v dohledné době částečně vrátit. Google totiž plánuje notebook Pixel.

Vrátí se notebooky Pixel na scénu?

Původní Chromebook Pixel byl představen v roce 2013 a na trhu se tato řada moc neohřála, protože byla v roce 2017 ukončena. Google stvořil také nižší řadu PixelBook a sérii PixelBook Go, takže toto slůvko fungovalo ve světě notebooků dál, a to až do roku 2019.

Od roku 2016 je pak označení Pixel vyhrazeno referenčním telefonům Googlu a většina lidí ho zná právě v této souvislosti. Server Android Headlines nyní přišel se zprávou, že vyhledávací gigant má v plánu vrátit toto označení i do světa notebooků.