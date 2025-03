Allegro Smart cena – Kolik zaplatíte za členství, jaké jsou podmínky, a co zrušení?

Polský gigant Allegro expandoval na český trh a nabízí široký sortiment zboží. Díky předplatnému Allegro Smart získáte dopravu zdarma a další výhody.

Polský gigant na českém trhu

Internetový e-shop Allegro vstoupil na český trh relativně nedávno, a to na jaře roku 2023, ale předzvěsti jeho plánu na expanzi jsme mohli vidět už v roce 2021, kdy tento polský gigant odkoupil oblíbené internetové obchody CZC.cz a Mall.cz. CZC v současnosti existuje už jen jako e-shop v rámci Allegra a stejný osud čeká 31. března 2025 i Mall.

Většina e-shopů a internetových tržišť zavedla v posledních letech placené předplatné a jinak to není ani v případě předplatného Allegro Smart, které nabízí poměrně dost výhod za nízkou cenu, takže pokud zde nakupujete často, rozhodně stojí za zvážení.

Na Allegru najdete obrovský sortiment produktů od jídla, přes elektroniku až po součástky pro auta nebo počítače. Dokonce má Allegro několikanásobně širší sortiment zboží než Alza, a to je dáno hlavně tím, že zde může prodávat téměř kdokoliv z celého světa.

Nakupování na Allegro

Co je členství Allegro Smart a jaké má výhody?

Allegro Smart je měsíční či roční předplatné, které odemyká mnoho výhod v rámci celé internetové tržnice Allegra. Nejzásadnější výhodou je doprava zdarma – tu můžete využít v případě doručení na výdejní místa, do boxů nebo při doručení na adresu. Je ale třeba objednat u jednoho prodejce zboží alespoň za 299 Kč při doručení na výdejní místa a do boxů a 499 Kč při doručení na adresu.

Jelikož se na Allegru prodává zboží z celého světa, máte v rámci předplatného možnost využít vrácení zboží zdarma, takže pokud si objednáte něco, co vypadalo dle popisu dobře, ale v realitě nesplnilo očekávání, nemusíte nic řešit – prostě zboží zašlete zpět. Jen si pohlídejte, jestli prodejce možnost vrácení umožňuje – je to klíčové.

Poslední zásadní výhodou v rámci Allegro Smart je prioritní vyřešení stížnosti v rámci programu Allegro Protect. Pokud například chcete něco reklamovat, Allegro garantuje, že požadavek vyřeší maximálně do dvou pracovních dnů, tím pádem nebudete muset čekat třeba několik týdnů.

Allegro verze a cena předplatného | foto: Richard Šimáček

Allegro Smart cena

Allegro Smart stojí standardně 59 Kč měsíčně (aktuálně 39 Kč díky dočasné slevě), ale nejvýhodnější je zaplatit předplatné na rok – to totiž stojí jen 299 Kč, takže ročním předplatným ušetříte více než 50 % ceny.

Kdybyste 12 měsíců platili 59 Kč, za rok zaplatíte 708 korun, což už není zanedbatelný rozdíl. Opět ale záleží, zda na Allegru nakupujete často či nikoliv. Na roční předplatné můžete přejít z měsíčního kdykoliv.

Jak získat Allegro Smart zdarma?

Až do 31. března 2025 probíhá akce, kdy si můžete Allegro vyzkoušet zcela zdarma po dobu 8 měsíců, ale má to jeden poměrně velký háček – to, že dopravu zdarma můžete za celou dobu využít jen na 8 objednávek, což není zrovna moc, ale na druhou stranu, pokud objednáváte na Allegru třeba jednou měsíčně, pořád je to dobrá nabídka.

Na rozdíl od většiny předplatných zde není třeba dopředu zadávat údaje platební karty, tím pádem se předplatné automaticky neobnovuje a nemusíte se tedy bát, že se za půl roku z ničeho nic z vašeho účtu strhnou peníze. Zkušební nabídku lze využít pouze jednou, nejde na stejném účtu aktivovat opakovaně.

Výhody předplatného Allegro Smart | foto: Richard Šimáček

Zrušení předplatného

Allegro je velice transparentní v tom, jak zrušit předplatné Allegro Smart, a umožňuje službu zrušit do 30 dnů od objednání, takže ji klidně můžete zrušit i poslední den a dostanete zpět celou částku.

Předplatné můžete zrušit v aplikaci i na webu Allegra ve vašem účtu v sekci Slevové programy. Poté stačí jen počkat, až vyprší výpovědní lhůta, kterou zjistíte na stejném místě.

Vyplatí se Allegro Smart?

Pokud nakupujete na webu Allegro často, tak se předplatné Smart opravdu vyplatí, protože za rok můžete ušetřit za dopravu klidně několik tisíc korun, což se za zaplacení 299 korun za rok rozhodně vyplatí. Jen je třeba si pohlídat, zda prodejce spadá pod program doručení zdarma, což zjistíte jednoduše hned pod cenou každého výrobku.

Více informací o Allegro Smart najdete na www.allegro.cz/smart.