Podvodníci mají smůlu! Google nasazuje AI proti telefonním a SMS útokům

Google zlepšuje bezpečnost

Dnešní hektická doba, kdy trávíme obrovské množství času online, nahrává všemožným podvodníkům, kteří mají v tomto směru obrovské možnosti. Mohou útočit přes maily, různé chatovací aplikace, SMS zprávy a velmi často využívají i tradiční hovory. A právě na dva poslední kanály se nově zaměřil Google a jeho bezpečnostní tým.

Vyhledávací gigant o tom informoval prostřednictvím svého blogu a zavádí dvě nové funkce určené k zachycení podvodů přes hovory a SMS zprávy. Tyto nástroje samozřejmě ve velké míře vsází na umělou inteligenci a snaží se v průběhu hovoru či chatování najít varovné signály naznačující, že by se mohlo jednat o cílený podvod.

Funkce Detekce podvodů upozorní uživatele na možný nebezpečný obsah v SMS zprávě a ten se pak může rozhodnout, zda bude v konverzaci pokračovat, nebo možného podvodníka nahlásí. Funkce se aktivuje automaticky u zpráv, které nepochází od kontaktů uložených v telefonním seznamu a k dispozici bude pro SMS, MMS a RCS zprávy.

Nová ochrana proti podvodům v SMSkách a při hovorech | foto: Google

Zatočte s podvodnými hovory

Tato funkce bude v základu aktivní, nicméně půjde pochopitelně vypnout, a to tak, že uživatel vypne Ochranu před spamem, které bude Detekce podvodů součástí. Na podobné myšlence pak staví i funkce týkající se telefonních hovorů. Pokud AI rozpozná, že se osoba na druhém konci chová podivně, upozorní na to uživatele zvukem, i přímo na displeji.

Ideální to bude hlavně pro zachycení všemožných telefonních prodejců, kteří se snaží vecpat lidem vzorky něčeho zdarma a poté jim to všechno hezky naúčtují. To, že je něco špatně, samozřejmě většina z nás pozná, ale upozornění přímo od telefonu může být impulzem k tomu hovor opravdu velmi rázně ukončit.

Tato funkce nebude v základu aktivní, protože telefonní hovory jsou přece jen o něco více osobní než SMS zprávy a bude tedy nutné ji aktivovat dodatečně. Dobrou zprávou je, že obě tyto nové bezpečnostní vrstvy poběží přímo na telefonu, takže informace nebudou nikam putovat a vše zůstane takříkajíc pod jednou střechou.

Testování je v plném proudu

Obě funkce již byly testovány formou uzavřené beta verze na Pixelech 9 a Google je nyní rozšiřuje do otevřené bety na Pixely, které mají nastaveno jako hlavní jazyk angličtinu. Ostrého nasazení se jako první dočkají uživatelé v USA, Kanadě a v Anglii, nicméně další země budou následovat. Kdy se tyto nové bezpečností vrstvy dostanou i k českým uživatelům je prozatím neznámé.