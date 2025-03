Samsung prolomil mlčení. Kdy dorazí obří aktualizace One UI 7 na telefony?

Samsung konečně prolomil mlčení ohledně One UI 7. Finální aktualizace dorazí v dubnu, beta se mezitím rozšiřuje na další modely včetně skládaček.

Noční můra se blíží ke konci

Označit situaci okolo nového One UI 7 noční můrou je možná trochu moc, ale faktem je, že klidné spaní Samsung z poslední verze svého systému rozhodně nemá. Aktualizace váznou a drtivá většina jeho telefonů běží pořád na předchozím One UI 6.

To navíc v době, kdy valná část konkurenčních značek na Android 15 postupně přechází a je evidentní, že Samsung zkrátka pořádně zaspal. Jak to tak ale vypadá, vody se začínají pomalu uklidňovat a po několika odkladech, betách a testování přichází na řadu finální aktualizace.

Navíc to konečně oficiálně potvrdil přímo Samsung a dočkali jsme se i konkrétního časového období, kdy budou aktualizace s One UI 7 vypuštěny do světa, respektive mezi majitele telefonů. První z nich se dočkají v dubnu a Samsung navíc rozšiřuje betu na další telefony.

Samsung One UI 7 beta

Beta míří na skládačky i starší vlajky

Samsung také rozšiřuje aktuální betu na další své telefony. Jihokorejský výrobce nově přidává do svého beta programu skládačky Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 a betu One UI 7 obdrží jejich majitelé v USA, Koreji, Indii a Velké Británii.

Ti se na ni můžou těšit ještě tento týden, přičemž uživatelé telefonů Galaxy S23 a tabletu Galaxy Tab S10 pak koncem března. Přesné datum, kdy finální aktualizace na One UI 7 dorazí, je ale prozatím bohužel neznámé a potvrzeno bylo jen to, že se tak stane v dubnu.

Na omluvu Samsungu můžeme přičíst fakt, že One UI 7 je největší aktualizace v celé historii tohoto uživatelského rozhraní a přichází se spoustou novinek. Rozšiřuje umělou inteligenci Galaxy AI a výrazně proměňuje také uživatelské prostředí jako takové.

V dubnu buďte na pozoru

One UI 7 tedy dorazí na první telefony v podobě řady Galaxy S24 v dubnu a dá se předpokládat, že další modely budou velmi rychle následovat. Samsung bude chtít mít tyto aktualizace co možná nejrychleji za sebou, protože One UI 8 má dorazit výrazně dřív a je možné, že se další verze populárního rozhraní dočkáme už na podzim.