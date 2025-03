IKEA má parádní bezdrátovou nabíječku. Je tak levná, až se tomu nechce věřit

Stylová a kompaktní bezdrátová nabíječka LIVBOJ od IKEA má minimalistický design, podporu Qi nabíjení a snadnou přenosnost za dostupnou cenu 149 Kč.

Stylová a minimalistická

IKEA už dávno není jen prodejce nábytku, ale najdete v ní i různou elektroniku – od senzorů a žárovek do chytré domácnosti až po příslušenství pro telefony. A jedno takové příslušenství si dnes představíme. Jedná se o bezdrátovou nabíjecí podložku LIVBOJ, která zaujme především svým minimalistickým zpracováním a kompaktností.

Nabíječka podporuje bezdrátovou technologii Qi, takže s ní bez problému nabijete jakýkoliv iPhone nebo telefon s Androidem, který podporuje bezdrátové nabíjení, a to nehledě na to, jak moc je starý. Navíc bez problému nabije i telefony v krytech s tloušťkou až 3 mm. Pokud tedy máte ke svému iPhonu například tlustý kožený kryt, ani to nebude problém.

Zda je nabíječka správně zapojená nebo telefon správně umístěný, zjistíte díky LED indikátoru stavu nabíjení, který vám prozradí, zda nabíjení probíhá, či nikoliv. Celá nabíječka je vyhotovena z plastu, proto je velmi lehká a neusazují se na ní žádné otisky.

Bezdrátová nabíjecí podložka LIVBOJ | foto: IKEA

Kompaktnost především

Sice se nejedná o žádnou extrémně rychlou bezdrátovou nabíječku, protože telefon nabíjí jen výkonem 5 W, ale bohatě postačí na občasné a noční dobíjení. Díky svým malým rozměrům si ji můžete brát s sebou například na dovolenou. Má průměr 91 mm a výšku 10 mm.

V balení sice nenajdete nabíjecí adaptér a kabel, ale postačí vám naprosto jakýkoliv adaptér a USB-C kabel, nehledě na jeho výkon. Můžete tak využít i slabší adaptéry, které se dodávají k chytrým kamerám, nebo nabíječku ke starému telefonu.

Samozřejmostí je přepěťová ochrana a funkce pro monitoring teploty, takže pokud se podložka začne po delší době zahřívat, sama se vypne, čímž se zamezí poškození jí samotné a hlavně připojeného telefonu. Nabíječka je certifikována dle standardu Qi 1.3.3 BPP.

Cena a dostupnost

Bezdrátovou nabíječku LIVBOJ pořídíte na e-shopu IKEA za pouhých 149 Kč. Je dostupná jak pro doručení po celé republice, tak na prodejnách IKEA. Na výběr máte z černé a bílé varianty.