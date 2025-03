YouTube Premium Lite cena a předplatné (2025) – vše, co musíte vědět

Google spouští YouTube Premium Lite, levnější variantu bez většiny reklam. Zatím je dostupná jen v USA, ale může se brzy rozšířit i do dalších zemí.

Google rozšiřuje předplatné YouTube

Největší platforma pro sdílení videí, YouTube, má velmi přímočaré platební plány. Standardní Premium vychází na 209 korun měsíčně, rodinný tarif stojí 389 korun měsíčně a zvýhodněné, studentské předplatné, vyjde na 129 korun měsíčně. Google si s jinými typy předplatného v minulosti již pohrával a proběhlo i několik testů.

Nyní se nová úroveň předplatného pro YouTube konečně dostala do ostrého provozu a Google rozšiřuje plán o verzi Premium Lite. Ta je z celé nabídky nejlevnější a stojí takřka polovinu toho, co standardní varianta Premium. Prozatím je ale k dispozici jen v USA, kde vyjde na 7,99 dolarů, tedy nějakých 185 korun (plné předplatné stojí 13,99 dolarů – 325 korun).

Ano, tato nejlevnější verze předplatného stojí v Americe skoro stejně, jako úroveň Premium u nás. Faktem ale je, že Google má pro každý světový trh jinou cenovou politiku a zrovna Česko patří v Evropě mezi ty úplně nejlevnější. Ale i u nás by tento tarif dával smysl, za nějakých 100 – 150 korun by si určitě své fanoušky našel.

Nové předplatné YouTube Premium Lite | foto: Google

Co tarif YouTube Premium Lite nabízí?

Hlavní aspekt předplatného, tedy vypnutí reklam před videi, zůstal zachovaný i u tohoto nového předplatného, ale s určitými omezeními. Google uvádí, že většina videí je bez reklam, ale ne všechny a reklamy zůstávají u hudebních klipů. To znamená, že pro uživatele, kteří YouTube využívají hlavně na hudbu, bude lepší zůstat u plnohodnotného předplatného.

Pro ty uživatele, kteří na YouTube sledují primárně gaming, fasion a podobná videa, bude zlevněný tarif ideální. Předplatné Premium Lite pak neumožňuje přehrávání obsahu na pozadí, když je vypnutý displej telefonu a ani stahování do zařízení. To jsou jedny z hlavních předností klasického předplatného YouTube Premium a pro spoustu uživatelů to bude hlavní překážkou k pořízení varianty Lite.

Jak bylo zmíněno, nové předplatné YouTube Premium Lite je aktuálně k dispozici jen v Americe s tím, že se postupně bude rozšiřovat na ostatní trhy (v první vlně Německo, Austrálie a Thajsko). Zda dorazí i k nám, je prozatím ve hvězdách, a to platí i o potenciální ceně, nicméně je jasné, že by musel Google nasadit již zmíněné rozmezí mezi 100 a 150 korunami za měsíc.