Honor Magic 7 Mini by mohl být slušně vybavený smartphone menších rozměrů

Čínští výrobci objevili kouzlo kompaktních vlajek. Po Vivo X200 Pro Mini se do tohoto segmentu pouští i Oppo, OnePlus a nově Honor s Magic 7 Mini.

Čína se shlédla v kompaktech

Kompaktní telefony, čí spíše kompaktní vlajky, jsou velmi vděčné téma. Jedná se o lehce nestabilní segment, který sice proplouvá tak trochu pod radarem, ale ve skutečnosti je okolo nás kompaktních vlajek více než dost. Vlastně jsou na trhu už velmi zaběhlé.

Samsung, Apple, Xiaomi, Google, Sony, ti všichni produkují high-end telefony příjemných rozměrů. Xiaomi je každopádně mezi čínskými výrobci výjimkou, ti obecně kompaktní vlajky neprodukují. Respektive se o ně nikdy nějak víc nezajímali, což se ale v poslední době mění.

Nyní to naopak vypadá, že se čínští výrobci v kompaktních vlajkách shlédli a vše odstartovalo Vivo X200 Pro Mini. A ostatní místní výrobci začínají naskakovat do rozjetého vlaku. Se svou kompaktní vlajkou počítá Oppo (Find X8 Mini), také OnePlus a nově se do této skupiny přidává Honor.

Honor Magic 7 Pro | foto: Luboš Srb

Honor připravuje malou vlajku

Tento rostoucí a čím dál populárnější výrobce nemá žádný kompaktní telefon, ať už vrcholný model, nebo nějaký níže postavený přístroj a je evidentní, že si chce ukousnout kousek svého koláče. Co můžeme od kompaktu Honor očekávat?

S prvními zvěstmi o této možné novince, která bude pravděpodobně spadat do řady Magic (takže by se mohla jmenovat Magic 7 Mini), přišel známý informátor DCS. A jak to tak vypadá, tento high-end telefon příjemných rozměrů bude uvařen podle podobného receptu, jako konkurence.

To znamená displej s úhlopříčkou okolo 6,3 palce, což nabízí u svých malých vrcholných telefonů víceméně všichni ostatní výrobci. Kromě Applu tedy, jeho iPhone 16 má displej s úhlopříčkou 6,1 palce a má mezi kompaktními vlajkami jasně nejmenší panel.

Malý nebo tenký?

Možná obojí. Kompaktní vlajka od Honoru má být zároveň i velmi tenká, což je další aspekt, který se začíná dostávat do popředí a na který se výrobci začínají více zaměřovat. Uvidíme, zda se kompaktního Honoru Magic 7 Mini opravdu dočkáme. Pokud je v přípravě, dá se předpokládat, že další úniky informací budou následovat.