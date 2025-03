Samolepka s magnety. Vyjde na pár korun a přidává mobilu skvělou funkci

K telefonu se dá pořídit nespočet příslušenství. Našel jsem jednoduše geniální vychytávku, kterou ocení majitelé vybraných iPhonů a Android zařízení.

Samolepka s magnety

Pokud víte, co je technologie MagSafe od Applu a jak funguje, pak vás možná napadlo, že je škoda, když stejnou moderní věc nemají i jiné telefony. Nicméně našel jsem samolepku s magnety MagPlate od české společnosti FIXED, která tuto technologii přidá do každého smartphonu s podporou Qi nabíjení.

Hodně se to řešilo v případě nejnovějšího iPhonu 16e, který oproti všem novým modelům od Applu postrádá řešení MagSafe, ale bezdrátové nabíjení umožňuje. Pomocí této šikovné samolepky tedy snadno získáte MagSafe pro model 16e, ale také iPhony před příchodem „dvanáctky“ coby prvního modelu s touto technologií, či Androidy.

Samolepku za 249 korun hravě nalepíte na kryt nebo telefon pomocí „zabudované“ 3M pásky, takže drží pevně na svém místě. Váží jen 5 gramů, takže nemáte šanci to jakkoliv při držení telefonu v ruce pocítit. A obsahuje 38 kvalitních neodymových N52 magnetů, díky kterým získá mobil kompatibilitu s celým světem produktů MagSafe.

Prodejní balení, FIXED MagPlate | foto: Luboš Srb

MagSafe je skvělý vynález od Applu

Kdo nemá zkušenost s MagSafem, možná ani neví, o co přichází. Sám jsem poprvé tuto technologii od Applu začal využívat už před lety a dnes na ni nedám dopustit. Díky silným magnetům v těle telefonu, ale i příslušenství v podobě bezdrátové nabíječky dojde k velice přesnému zarovnání nabíjecích cívek na sebe, což má hned několik výhod.

Samozřejmě jsou to nižší energetické ztráty při nabíjení, ale spolu s tím jde ruku v ruce i případné přehřívání zařízení. Pokud totiž položíte telefon na podložku s bezdrátovým nabíjením, tak se vám ne vždy povede zařízení umístit přesně a to může vést k přehřívání. To následně často vede k rychlejší degradaci baterie a tedy zkracování výdrže mobilu. A to nechcete.

Díky magnetům je navíc velice šikovné, že mnohé bezdrátové nabíječky s MagSafe dokážou smartphone spolehlivě udržet, takže vlastně může váš mobil tak trochu levitovat nad stolem v moderním stojánku, a to takovým způsobem, abyste vždy krásně viděli na displej telefonu a nemuseli jej ani brát do ruky. Jakmile jednou MagSafe vyzkoušíte, už není cesty zpět. Je to prostě jednoduše geniální vynález.

FIXED MagPlate na iPhonu 16e | foto: Luboš Srb FIXED MagPlate na iPhonu 16e | foto: Luboš Srb



Co vše připojíte přes MagSafe?

Ať už máte MagSafe ve svém produktu rovnou od výrobce, nebo jej získáte právě díky šikovnému doplňku FIXED MagPlate, v obou případech můžete ke svému mobilu připojit různé nabíječky, držáky, powerbanky a další MagSafe příslušenství.

Jediné, na co byste si měli dát pozor, je to, že bezdrátové nabíjení přes MagSafe bude samozřejmě fungovat jen u těch produktů, které mají technologii Qi. Ale to už jsou dnes úplně všechny iPhony včetně nejnovějšího iPhonu 16e, či telefony s Androidem od Samsungu, Xiaomi, a dalších značek.

Jistou zajímavostí je, že ani nejnovější Samsung Galaxy S25 nemá MagSafe, ale díky FIXED MagPlate se vám najednou otevře svět příslušenství s MagSafe, která máte najednou plně kompatibilní stejně jako u nejnovějších iPhonů, u kterých je MagSafe rovnou zabudovaný do telefonů od výrobce.