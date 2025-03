Herní konzoli do kapsy vyrobí pro Microsoft zkušený Asus. Co vše už víme?

Microsoft chystá vlastní handheld pod značkou Xbox. Poběží na Windows s novým UI a čipem AMD. Výrobu má na starosti Asus, cena může být až 599 dolarů.

Konzole od Microsoftu má první obrysy

V týdnu proběhla éterem zpráva, že Microsoft chystá vlastní konzoli na cesty, neboli handheld. Vzhledem k rostoucí oblibě tohoto typu herní elektroniky a faktu, že Microsoft má zaběhlou značku konzolí Xbox, to nebylo nic vyloženě překvapujícího.

Nyní se začínají na povrch dostávat další informace a tato potenciální novinka získává první obrysy. Pravda, pořád trochu mlhavé, ale díky serveru The Verge jsme se dozvěděli to, že prvotinu Microsoftu v tomto segmentu pro něj bude vyrábět tchajwanský výrobce Asus.

To je poměrně logická volba, protože Asus patří mezi nejvíce zkušené výrobce herního příslušenství a vyrábí opravdu vše možné, od grafických karet, přes notebooky, herní monitory, až po tradiční periferie. Kódové označení tohoto handheldu je Project Kennan.

Možná podoba handheldu od Microsoftu | foto: Windows Central

Xbox do kapsy

Konzole bude vydána pod značkou Xbox, což je v herním světě samozřejmě velmi známé jméno a spolu s PlayStationem od Sony se jedná o hlavní značku tradičních konzolí. Vlastně by bylo hodně zvláštní, kdyby se první handheld od Microsoftu jmenoval jakkoliv jinak.

Konzole by měla běžet na systému Windows, ale s přepracovaným uživatelským rozhraním, které by mělo být výrazně zjednodušeno. Hlavním zdrojem her by měly být Microsoft Store a PC Game Pass, nicméně se mluví i o podpoře platformy Steam a jiných.

Srdcem cestovní konzole od Microsoftu bude údajně nový procesor AMD Ryzen Z2 Go, který byl představen v lednu 2025 a je určen právě pro tento typ herní elektroniky. Uvidíme, jaký bude zbytek výbavy, například jak velkého displej se dočkáme a jaká bude k dispozici paměť.

Cena a dostupnost

Dle aktuálních spekulací bude nová kapesní konzole od Microsoftu k dispozici ještě tento rok, nicméně to se samozřejmě může velmi rychle změnit, protože se jedná o projekt nacházející se stále ve fázi prvotního vývoje. Již se ale spekuluje i o možné ceně, která by se mohla pohybovat mezi 499 a 599 dolary (11 500 až 13 800 korun bez DPH).