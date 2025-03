Velký bratr Google? Jeho AI sbírá nejvíce dat ze všech, i Číňané jsou pozadu

Umělá inteligence se stává běžnou součástí našich životů, ale zároveň sbírá obrovské množství dat. Které AI modely jsou v tom nejaktivnější?

Umělá inteligence je všude kolem nás

Fenomén AI neutichá ani v roce 2025, naopak to vypadá, že je umělé inteligence kolem nás víc a víc. Fungují jako samostatné platformy, najdeme je ve formě různých asistentů a samozřejmě jsou integrovány v telefonech prakticky všech výrobců. Všechny formy AI nějakým způsobem sbírají data uživatelů a nyní se na svět dostala zajímavá statistika.

Web Surfshark zveřejnil data ukazující, které modely umělé inteligence sbírají nejvíce dat o svých uživatelích. Pokud jste mysleli, že například DeepSeek, tedy čínský AI model, který provází nemalé kontroverze, byli byste na omylu. Nejvíce dat totiž o uživatelích sbírá umělá inteligenci, do které by to člověk asi ani neřekl. Ta od Googlu.

Ano, Gemini od Googlu je v tomto směru nejplodnější AI a rozhodně to není tak, že by byl ve sběru dat těsně první. Naopak je první s opravdu velkým náskokem a sbírá takřka jednou tolik dat, co druhá AI platforma, Poe. Celkově sbírá 22 typů dat, přičemž průměrný počet typů sbíraných dat je polovina, tedy 11. Umělá inteligence od Googlu je zkrátka pořádný konzument.

AI platformy a sběr dat | foto: Surfshark

Jak moc takto velký sběr dat vadí?

Nějaká data samozřejmě musí sbírat každý AI model, a to kvůli trénování a zlepšování svých schopností a tento sběr je vlastně v pořádku. Horší je to, když jsou pak tato data sdílena s nějakou třetí stranou kvůli marketingovým účelům, tedy cílené reklamě. Právě to dělají platformy Poe, Copilot a Jasper, které byly v otázce objemu sběru dat na druhém, čtvrtém a posledním místě.

V tomto případě panují obavy, že komunikace s AI modelem budou ukládány a dále zpracovávány společnostmi třetích stran. V typech ukládaných dat o uživatelích ale vede Gemini a tento AI model od Googlu má problémů více. Například nastavení týkající se historie chatu je méně transparentní než u jiných AI modelů, takže uživatel nemá takřka nic pod kontrolou.

Sběr dat Gemini se rozšiřuje napříč různými službami, integruje se s historií vyhledávání, sledováním polohy a dokonce i se vzorci používání zařízení. Pro Google je to samozřejmě výhoda, protože jeho AI má spoustu materiálu pro své učení a následné zlepšení, ale takto obsáhlý sběr samozřejmě vyvolává otázky týkající se soukromí uživatelů.

AI používejte s rozmyslem

Sběru dat se bohužel při používání AI nevyhneme, nicméně i tento aspekt lze ovlivnit. Zkuste vypnout ukládání historie, pokud je to možné a vyvarujte se opravdu citlivým, soukromým detailům, jejichž možný únik by byl nepříjemný. Faktem ale je, že vzhledem k velikosti Googlu a modelu Gemini je pravděpodobné, že tento AI model bude zaznamenávat nejvíce dat i nadále.