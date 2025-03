Mobily řady Honor 400 se nám předčasně poodhalují. Dočkáme se i v Česku?

Honor chystá novou řadu 400. Modely 400 a 400 Pro nabídnou menší rozměry, OLED displeje a výkonné čipsety. Premiéra telefonů se očekává v květnu.

Další novinky od Honoru v přípravě

Honor před nedávnem poslal na trh svou vlajku Magic 7 Pro a jeho pozornost se tedy může přesunout o stupínek níž. Již nějakou dobu vydává v rámci své číselné série dvě generace ročně a letos tomu nebude jinak. Začínají se objevovat první střípky informací o řadě Honor 400, která naváže na sérii 300 z prosince loňského roku.

Honor postupně povýšil svou číselnou řadu ze střední třídy do kategorie odlehčených vlajek a v tomto duchu se ponese i další generace. S prvními informacemi přišel známý informátor DCS a ten trochu poodkryl možnou výbavu základního Honoru 400 a výše postavené verze Pro. Ohledně varianty Ultra, která měla v minulé generaci premiéru, se prozatím nic neví.

Základní Honor 400 by měl být postaven okolo 6,55palcového OLED displeje s 1,5K rozlišením a frekvencí 120 Hz. To by znamenalo výrazně menší rozměry než u předchozího Honoru 300, který nabízel displej s úhlopříčkou 6,7 palce. O pohon by se měl postarat ještě nepředstavený procesor Snapdragon 7 Gen 4 od Qualcommu.

Honor 200 Pro | foto: Luboš Srb

Honor 400 Pro

Model Honor 400 Pro bude stát pravděpodobně ve středu nabídky, pokud tedy opět dorazí i varianta Ultra, a i on by měl dorazit s nepatrně menšími rozměry. Displej se zmenší z úhlopříčky 6,78 palce na 6,69 palce, opět nabídne OLED technologii, frekvenci 120 Hz a 1,5K rozlišení. Stejně jako minule, i nyní by měl být po stranách zaoblený.

V oblasti procesoru by se nemělo změnit vůbec nic a to znamená, že bude tuto novinku pohánět čipset Snapdragon 8 Gen 3. To byl ještě vloni ryze vlajkový procesor, takže výkonu má na rozdávání a určitě dobře poslouží. Ohledně designu nebyly zmíněny žádné informace, nicméně v tomto směru očekáváme nějaké, alespoň kosmetické, změny.

Honor v rámci této série často mění vzezření fotomodulu a je pravděpodobné, že lehčí změny provede i nyní. Uvidíme, zda se nějakých změn dočká například i konstrukce, která aktuálně disponuje krytím IP65, což je takový obyčejný standard a posílení na vyšší stupeň krytí (IP68) by určitě nebylo od věci.

Dočkáme se i na našem trhu?

Honor prodává své telefony v rámci číselné řady i u nás, ale ty se do tuzemska dostávají většinou ob generaci. Řada Honor 200 se u nás prodávala, následující série Honor 300 ale nikoliv a nyní je tedy řada na to, aby Honor další generaci opět přinesl i na náš trh. Datum premiéry je prozatím neznámé, ale ta se pravděpodobně odehraje v průběhu května.