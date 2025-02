Hra z Čech trhá rekordy. Za den se prodalo více než milion kopií Kingdom Come 2

Kingdom Come: Deliverance 2 | foto: Warhorse Studios

Kingdom Come: Deliverance 2 trhá rekordy! Za jediný den bylo prodáno přes milion kopií. České Warhorse Studios potvrzuje světovou extratřídu.

Češi jako vládci herního průmyslu?

Není moc odvětví, ve kterých by mělo Česko dominantní postavení. Ano, tradičně jsme uznáváni jako velmoc filmů pro dospělé, protože máme nejvíce pornoherců na milion obyvatel na světě a sídlí u nás přední producentské společnosti, ale to asi není vyloženě něco, na bychom měli být zrovna dvakrát pyšní. Herní průmysl, to už je ale jiná.

Obecně je tuzemsko vnímáno jako silný, úspěšný a vážený hráč v segmentu videoher a velký kredit za toto postavení ve světě míří i za kontroverzním Danem Vávrou. Ten dal světu ikonickou Mafii a (teď už) série historických RPG z českých luhů a hájů Kingdom Come: Deliverance si postupně buduje podobně hvězdný status.

Z prvního dílu se vyklubal velký hit, kterého se celkově prodalo přes 8 milionů kopií a jeho následovník, Kingdom Come: Deliverance 2, se tak stal velmi očekávanou hrou. V tuzemsku jasně nejočekávanější hra roku vyšla 4. února 2025 a vysoká očekávání byla do puntíku splněna. Hra je výborná a milují ji jak recenzenti, tak hráči.

Záběr ze hry Kingdom Come: Deliverance II | foto: Warhorse Studios

Milion kopií za den

Kingdom Come: Deliverance 2 se na platformě Steam drží na pozici celosvětově nejprodávanější hry současnosti a studio Warhorse se nyní pochlubilo úctyhodným milníkem. Za jeden jediný den se tohoto historického RPG prodalo více než milion kopií, což je opravdu úspěch jako hrom a je víceméně jisté, že prodeje prvního dílu budou překonány.

Jen pro srovnání, původní Kingdom Come: Deliverance překonalo metu milionu prodaných kusů až po dvou týdnech od vydání. Na druhou stranu měl ale první díl mnohem horší startovací pozici, protože vážně pojaté RPG ze středověku bez draků a kouzel, které navíc není k hráčům zrovna dvakrát přívětivé, není úplně žánr, který by sliboval extra vysoké prodeje.

Ukázalo se ale, že hráčům nevadí ani méně přístupné hry a u druhého dílu tak již věděli, do čeho jdou a prodeje pořádně vyskočily. Ano, teď už budou jen klesat, ale Deliverance 2 má vskutku skvělé reference, a to jak u nás, tak ve světě a jedná se o po všech stránkách lepší počin než první díl, takže pokoření jeho prodejů je pravděpodobně jistotou.

Hra roku již v únoru?

Mluvit o Kingdom Come: Deliverance 2 jako o hře roku je samozřejmě předčasné, protože letošní rok bude na silné značky velmi bohatý a vyjdou tituly, které jsou ještě o chlup očekávanější. Jak ale ukazují prodeje, hráče opravdu zaujala, recenze jsou obecně nadšené a parametry pro podobný úspěch toto RPG z českých luhů a hájů určitě má.