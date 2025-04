Bluetooth s dosahem až 15 kilometrů? Neuvěřitelné se stává skutečností

MediaTek Dimensity 9400+ zaujme rekordním Bluetooth dosahem až 15 kilometrů. Díky tomu umožní bezdrátovou komunikaci na zcela nové úrovni.

Nový vlajkový procesor míří na scénu

Společnost MediaTek představila svůj nejnovější vlajkový procesor, čipset Dimensity 9400+. Ten navazuje na verzi 9400 a víceméně se jedná o jeho lehce přetaktovanou verzi s různými vylepšeními. Procesor je vyráběný na třetí generací 3nm litografie N3E od TSMC a je až o 40 % efektivnější než předchozí model 9400.

Můžeme očekávat tedy ještě o něco lepší výdrž na jedno nabití, nicméně už původní model byl v oblasti efektivity výborný. Procesor je samozřejmě ve velkém zaměřen na podporu AI a obsahuje NPU 890 AI s podporou technologie Speculative Decoding Plus (SpD+). Výkon v oblasti umělé inteligence by měl být až o 20 % vyšší.

Přítomnost tohoto NPU znamená, že procesor přímo podporuje AI modul DeepSeek R1 Distill LLM a z dalších novinek stojí za zmínku vylepšené satelitní připojení BeiDou. To je nově o 33 % rychlejší a procesor dále podporuje nízkonapěťové baterie. Funkce MediaTek UltraSave 4.0 pak přinese úsporu energie při 5G připojení až o 18 %.

Mediatek Dimensity 9400+ | foto: MediaTek

Rekordní Bluetooth jde do akce

Jedno z nejzajímavějších vylepšení v rámci tohoto nového procesoru se nachází v Bluetooth konektivitě. Čip podporuje propojení dvou telefonů přes Bluetooth na vzdálenost až 15 km, což je výrazné vylepšení oproti verzi 9400, která zvládla maximálně 1,5 km. V podání MediaTeku se z Bluetooth stává prostředek dálkové komunikace.

Architektura procesoru zůstává stejná a jedná se tedy o All Big Core design postavený na hlavním jádru Cortex-X925 s frekvencí 3,73 GHz. To je o 100 MHz víc než u Dimensity 9400 a zbytek sestavy zahrnuje tři jádra Cortex-X4 (3,3 GHz) a čtyři jádra Cortex-A720 (2,4 GHz). Procesor je dále vybaven systémovou mezipamětí 10 MB a 12 MB L3 mezipamětí.

Celkově by měla být varianta Plus o něco málo výkonnější, ale ne nějak zásadně. O grafické zpracování se stará GPU Arm Immortalis-G925 MC12 s 12 jádry a 5G modem Release 17 nabízí maximální rychlost stahování až 7 Gb/s. Procesor přináší i vylepšení v oblasti fotoaparátu, a to přiblížení (Gen-AI Telephoto).

Dostupnost

První telefony osazené tímto novým procesorem by měly dorazit již velmi, velmi brzy a dočkáme se jich ještě v průběhu dubna. Mezi prvního značkami, které ho ve svých vlajkových telefonech nabídnou, budou Oppo a Vivo, tradiční partneři MediaTeku.