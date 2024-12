Bitcoin pokořil hranici 100 000 dolarů

Za růst může i Donald Trump

Pod překročení této magické hranice se z velké části podepsal i nově zvolený americký prezident Donald Trump. Ten prohlásil, že po usednutí do čela USA (20. ledna 2025) jmenuje na nejvyšší post v Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) Paula Atkinse, který je považován za velkého zastánce digitálních měn.

Jak to tak vypadá, nové americké vedení zastane ke kryptoměnám kladný postoj a již se mluví o podpoře těžby bitcoinu či tvorbě strategických zásob těchto měn. Zdá se, že Trump chce z USA vybudovat velmoc v byznysu s digitální měnou a to je přesný opak toho, o co se snažila Bidenova administrativa. A trh na to odpovídajícím způsobem reaguje.