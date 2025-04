Apple Vision Pro 2 dorazí ještě letos. Už zamířil do výroby, má mít výkonnější čip

Apple Vision Pro 2 je ve vývoji a dílčí komponenty už se vyrábí. Očekává se výkonnější čip a lepší provedení. Dorazit by mohl koncem letošního roku.

Náhlavní souprava od Applu vyhlíží nástupce

Apple představil v roce 2023 svou první a dlouho očekávanou náhlavní soupravu Vision Pro. Práce na ní byly dlouhé a výsledek lehce rozpačitý. Prvotní nadšení vystřídalo rychlé vystřízlivění a na slušné prodeje navázal výrazný propad. Ve finále se tak stal ze soupravy Vision Pro spíše propadák.

Za neúspěchem stojí spousta aspektů, včetně vysoké ceny, omezené dostupnosti a podobně omezené použitelnosti. Na spoustu trhů se souprava Vision Pro dostala s výrazným zpožděním, což samozřejmě jejím prodejům ani trochu neprospělo.

Prodeje se postupně propadly tak moc, že byl Apple dokonce nucen omezit výrobu s tím, že ji do konce roku 2024 zcela zastaví. To ale neznamená, že by nebyl v plánu nástupce v podobě druhé generace. Ta se opravdu připravuje a dle nejnovějších informací možná dorazí dřív, než si myslíme.

Headset Apple Vision Pro | foto: Apple

Je Apple Vision Pro 2 již za rohem?

Dle nejnovějších zpráv serveru IT Home jsou práce na druhé generaci soupravy Vision Pro v plném proudu a některé komponenty již dokonce vstoupily do sériové výroby. To by se mělo týkat panelů, šasi a dalších hlavních prvků konstrukce tohoto headsetu.

Hlavní vylepšení oproti první generaci by se mělo odehrát v oblasti procesoru. Původní čipset Apple M2 nahradí výrazně výkonnější procesor M5. Design by se nijak zásadně měnit neměl a spíše se očekávají decentní změny v oblastech, kde původní model pokulhával.

Původně se mluvilo o tom, že Apple nepředstaví soupravu Vision Pro 2 dříve než v roce 2026, nicméně aktuální situace vypadá o poznání lépe. Je možné, že kalifornský gigant přijde s touto novinkou ještě tento rok. V roce 2027 se pak očekává příchod odlehčené, levnější verze.