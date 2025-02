10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (163. díl)

Vyzkoušejte placené aplikace zdarma. Tento týden například Shadow Knight, Space Shooter, Reminder Pro a další. Stahujte na Google Play a App Store.

Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi. Abychom vám usnadnili práci, přinášíme na Mobilizujeme.cz přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iOS. Neváhejte, nabídka je časově omezená!

Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma

Shadow Knight: Ninja Fighting

Shadow Knight: Ninja Fighting je akční RPG zasazené do temného světa plného nestvůr, mutantů a dalších nebezpečných nestvůr, které budete muset zlikvidovat. Ve hře máte různé herní třídy s unikátními stromy zkušeností, takže si svůj styl boje najde každý. Pokud chcete jednoduchou hru, u které si odpočinete, tahle je ideální volbou.

Shadow Knight Ninja Fighting

Space Shooter: Galaxy Attack

Tahle hra navazuje na úspěch arkádových her z přelomu roku 2000 a vaším úkolem bude likvidovat nekonečné hordy mimozemských lidí. Na konci každého levelu se vypořádáte s bossem ve formě obrovské vesmírné lodě. Během hraní si budete odemykat další schopnosti pro vaši loď a později, až získáte ve hře zkušenosti, si můžete zabojovat i proti ostatním hráčům.

Space Shooter Galaxy Attack

Reminder Pro

Tahle aplikace dokáže skvěle pomoci v rámci organizace každého dne a díky ní si můžete vše naplánovat klidně i dopředu na týden nebo měsíc. Připomínky můžete tedy nastavit buď jednorázově, nebo aby se opakovaly. Navíc má appka jednoduché uživatelské rozhraní a oznámení jsou velice výrazná, protože se zobrazují přes velkou část obrazovky.

Reminder Pro

Package Inc – Management Games

Package Inc je hra, ve které si můžete zkusit, jaké je to být v čele logistické společnosti a řešit všechny možné výzvy s tím spjaté. Budete muset efektivně propojovat města a logistické uzly tak, aby byl každý balíček doručen co nejrychleji. Navíc s velkým počtem doručovaných balíčků musíte také řešit nečekané problémy, které obvykle řeší například pošta.

Package Inc – Management Games

Premium Camera

Pokud chcete zkusit novou aplikaci pro focení, tahle stojí za vyzkoušení, protože je velice intuitivní a snadno nastavitelná. Navíc podporuje externí mikrofony, takže se hodí pro tvůrce obsahu. Samozřejmostí je i nespočet přítomných filtrů pro fotky i videa a možnost nastavit si rozlišení videa dle sebe.

Premium Camera je ke stažení na Google Play

Premium Camera

Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma

Effectrix

Effectrix je profesionální aplikace pro úpravu jakékoliv zvukové stopy a můžete pomocí ní upravovat i hudbu na špičkové úrovni, jako v hudebním studiu. Navíc do ní můžete přidávat různé efekty, takže je tahle apka ideální pro začínající hudebníky nebo nadšence, kteří ve volné chvíli chtějí upravit hudbu, kterou nahráli například se svou kapelou.

Effectrix

Block vs Block 2

Block vs Block 2 je moderní variace Tetrisu s novými mechanikami a s grafikou, jaká se dnes sluší a patří. Můžete zde soupeřit proti počítači, ale i proti ostatním hráčům. Celý gameplay hry můžou okořenit speciální schopnosti, které dokážou ovlivnit průběh kola, a ty v původním Tetrisu nebyly.

Block vs Block II

INSIGHT HEART

Tuhle aplikaci ocení především studenti medicíny, jelikož pomocí ní můžete v rozšířené realitě poznat každé zákoutí lidského srdce. Navíc zde dokonce můžete simulovat různé srdeční anomálie, které mohou pomoci zjistit, co se s lidským srdcem vlastně děje, když nepracuje, jak by mělo.

INSIGHT HEART

RCam – Manual Camera & RAW

Pokud potřebujete tvořit profesionálnější fotky a standardní aplikace Fotoaparát vás omezuje, můžete vyzkoušet tuto alternativu. Obsahuje mnoho praktických funkcí, jako je živá vizualizace zaostřené oblasti, barevný histogram a možnost kompletní kontroly nad všemi aspekty kamery od ISO až po způsob ostření.

RCam - Manual Camera & RAW

Flowpaper: Drawing & Animation

Flowpaper je kreativní aplikace pro tvorbu abstraktního umění, které tvoříte jednoduchými tahy po displeji. Můžete tak dosáhnout organických linií, které jsou vizuálně velmi líbivé. Pokud se ale necítíte rovnou na malování, můžete zde i vybarvovat různé obrázky, kde už spíše přijde vhod použít iPad s Apple Pencil.

Flowpaper

V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme zajímavým aplikacím, které jsou standardně placené, teď jsou ale na omezenou dobu zdarma. Redakce negarantuje, že aplikace či hry budou zdarma i další dny po vydání článku.