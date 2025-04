Android Auto se má dostat do chytrých brýlí. To by byla revoluce za volantem

Google chystá revoluci pro Android Auto. Systém hodlá propojit s chytrými brýlemi. Cílem je bezpečnější navigace bez koukání na displej.

Google se připravuje na budoucnost Android Auto

Google je jednou z největších softwarových společností na světě. Pod jeho křídla spadá například operační systém Android, jenž v určité podobě funguje i v některých automobilech. Řeč je o systému Android Auto. Po připojení telefonu k vašemu vozidlu se na displeji objeví software americké společnosti, jenž vám umožňuje provádět spoustu zajímavých úkonů.

Tím nejčastějším úkonem je ale dozajista spuštění navigace skrze Google Mapy. Zde ale nastává jeden závažný problém, jenž řidiče sužuje už několik let. Při řízení vozidla se stále spoustu řidičů nesoustředí jen na jízdu, ale často kouká po displeji. Například na ony mapy. Dnešní moderní automobily se samozřejmě snaží tento neduh řešit a nabízí několik zajímavých možností.

Displej se například nachází i za volantem, díky čemuž je v lepším zorném poli než zobrazovač uprostřed palubní desky. Šikovné jsou i Head-up displeje promítající důležité informace na čelní sklo. Takovou technologii nicméně nabízí převážně dražší automobily. Díky portálu Android Authority se ale nyní dozvídáme, že Google pracuje na chytrém řešení, které by eliminovalo problém s odváděním pozornosti. Funkce Android Auto hodlá integrovat do chytrých brýlí.

Android Auto | foto: Google

Jak Google využije chytré brýle?

Chytré brýle se v posledních letech pomalu dostávají ke stále více zákazníkům, díky čemuž jde pochopitelně kupředu i vývoj. Výrobci mnohdy experimentují s různými funkcemi a zkrátka zkoušejí, co se chytne. Možná nejzajímavější nápad má na svědomí Google, jenž by chtěl chytré brýle propojit s Android Auto.

Alespoň to vyplývá ze zdrojového kódu nejnovější verze Android Auto (14.2.151544). Zde se objevily informace o propojení zmiňovaných technologií. V hindské verzi kódu dokonce stojí i krátký popis této funkce, jenž zní v překladu takto – Chcete-li zobrazit navigaci na chytrých brýlí, spusťte navigaci. Zatím ale není jasné, jak přesně by taková vychytávka fungovala. Nové zprávy nehovoří ani o konkrétních chytrých brýlí, jež by tyto funkce podporovaly.

Tato část kódu je nicméně neaktivní a v aktuální verzi Android Auto tuto možnost nenaleznete. Navíc to vypadá, že ještě chvíli potrvá, než se této funkce dočkáme. Jedná se ale o zajímavý pohled na to, jak Google na chytré brýle pohlíží a přemýšlí nad jejich využitím.