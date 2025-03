Zkrotíte park s dinosaury? Epic rozdává strategii Jurassic World Evolution 2

Přehled her na Epic Games Store | foto: Epic Games

Epic Games rozdává další hru zdarma. Tento týden si můžete stáhnout strategii Jurassic World Evolution 2. Nabídka platí jen do příštího čtvrtka.

Dinosauři míří na naše monitory

Kdo by nemiloval dinosaury? Steven Spielberg odstartoval v roce 1993 se svým hitem Jurský park dinosauří mánii, a ta víceméně přetrvala dodnes. Filmů s touto tematikou vzniklo nespočet a fenomén dinosaurů se samozřejmě dostal také do světa počítačových her.

A právě hru s prehistorickými potvorami v hlavní roli rozdává zdarma, v rámci své tradiční týdenní akce, obchod Epic Games. K dispozici je povedená strategie Jurassic World Evolution 2 z roku 2021, za kterou stojí studio Frontier Developments a která je sequelem prvního dílu z roku 2018.

Hra částečně vychází z filmu Jurský svět, který je prvním dílem druhé dinosauří trilogie (další díly jsou Zánik říše a Nadvláda) a v podstatě se jedná o simulátor parku s dinosaury. Je to tedy tycoon strategie, jen namísto zábavního parku, nebo zoo, budujete park s dinosaury.

Jurassic World Evolution 2 | foto: Epic Games Store

Nalákejte turisty do obřího parku

Hra funguje podobně, jako ostatní tycoony tohoto typu. Stavíte pavilony, zajišťujete provoz a provádíte výzkum, abyste mohli rozšířit svou expozici. Nové dinosaury ale lze získat i tradičním líhnutím z vajíček, nebo se vydat na starý dobrý lov s uspávací puškou do přírody.

Hra obsahuje sandbox režim, tedy volný prostor, na kterém si můžete stavět jak je libo (a dle toho k čemu máte již přístup), ale i přednastavené scénáře. Tento mód se jmenuje Chaos Theory, scénáře vychází z původních filmů a jedná se o nejlepší část hry.

Jurassic World Evolution 2 se může pochlubit, i čtyři roky po vydání, velmi dobrým grafickým zpracováním a výborným ozvučením. Hra má příjemnou, autentickou atmosféru, která umí vtáhnout, a pokud se vám líbil první díl, pokračování je pro vás povinnost.

Jurassic World Evolution 2 | foto: Epic Games Store

Stahujte, máte na to týden

Ke stažení hry Jurassic World Evolution 2 v rámci Epic Games Store máte, jako vždy, celý týden. Příští čtvrtek bude tento titul zařazen zpět do prodeje a nahradí ho další hra, či hry zdarma. Ještě dodáme, že Jurassic World nahrazuje RPG Mortal Shell a balíček do válečné onlinovky World of Warships.