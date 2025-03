Honor 400 Lite předčasně odhalen. Vypadá jako iPhone, ale stojí zlomek ceny

Honor 400 Lite přinese 6,7” displej, 108Mpx fotoaparát a 5G čip Dimensity 7025. Očekává se, že telefon dorazí v dubnu za cenu kolem 9 000 Kč.

Nové bestsellery míří na scénu

Honor se již připravuje na premiéru nové generace telefonů v rámci své číselné modelové řady. Pravděpodobně v květnu se dočkáme modelů Honor 400 a Honor 400 Pro, které možná doplní specifikace Ultra. Jak ale bývá zvykem, ještě o něco dřív dorazí odlehčená varianta Lite, která bude základem celé řady.

Honor 400 Lite

Honor 400 Lite byl aktuálně spatřen v Google Play Console a jeden z maďarských prodejců ho dokonce s předstihem vyvěsil na svůj web, takže odhalil jeho design. Telefon bude k dispozici ve třech barevných verzích, v černé, zelené a šedé a čelní stranu obsáhne 6,7palcový displej s tenkými rámečky a podlouhlým výřezem.

Pravděpodobně se dočkáme AMOLED panelu s FullHD+ rozlišením, nicméně frekvence zůstává neznámá. Předchozí model, Honor 200 Lite (řada 300 odlehčenou verzi nemá) byl s konstrukcí o tloušťce 6,8 mm nejtenčí telefon roku a uvidíme, zda Honor tento aspekt ještě vylepší, nebo se novinka posune do standardních vod.

Honor 400 Lite | foto: Connextion

Solidně vybavená střední třída

Fotoaparát je usazen ve čtvercovém fotomodulu se zaoblenými rohy a vypadá to, že se dočkáme duální sestavy. Hlavní fotočip nabídne rozlišení 108 Mpx a doplní ho druhý objektiv prozatím neznámého určení, nicméně se pravděpodobně bude jednat o ultra-širokoúhlou jednotku. Znamenalo by to, že zbytečná makro kamerka, kterou měl Honor 200 Lite, zmizí.

První fotografie odhalily jednu zajímavost, a sice extra fyzické tlačítko na pravém boku telefonu, které je umístěno pod zapínacím tlačítkem. Je podlouhlé a jeho funkčnost je neznámá, ale až nápadně se podobá tlačítku Camera Control z nových iPhonů. Venkovní rámeček telefonu je plochý, s decentně zaoblenými hranami.

O pohon této novinky se postará procesor Dimensity 7025, který podporuje 5G síť a je spíše úsporný než výkonný. Společnost mu bude dělat operační paměť 8 GB RAM a vnitřní úložiště o velikosti 256 GB. Kapacita baterie zůstává neznámá, stejně jako nabíjení, nicméně Honor 400 Lite by měl běžet z krabice na Androidu 15.

Cena a dostupnost

Přesné datum premiéry modelu Honor 400 Lite je prozatím neznámé, ale je pravděpodobné, že dorazí ještě před plnohodnotnými modely. Ty mají být představeny v květnu, takže odlehčená verze se dá očekávat někdy v dubnu a dá se předpokládat, že dorazí i nám. Cena by se měla pohybovat okolo hranice 9 tisíc korun.