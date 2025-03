Stačil měsíc a je tu mobil, který zadupe iPhone 16e do země. Pixel 9a se povedl

Odlehčený Google Pixel 9a přináší nový design, 120Hz displej, duální fotoaparát 48+13 Mpx a 5100mAh baterii s 23W nabíjením. Cena od 13 990 Kč.

Google umí levné telefony

Google letos pokračuje v tradici dostupných „áčkových“ Pixelů a představuje model Pixel 9a, jenž spadá do aktuální generace. Novinka navazuje na předchozí model Pixel 8a, oproti kterému ale nabízí výraznou změnu v oblasti designu a také odklon od hlavní řady. Zatímco v minulé generaci vypadaly levný Pixel 8a a základní Pixel 8 takřka stejně, letos se to mění.

Nový Pixel 9a se od plnohodnotných modelů vzhledově odlišuje výrazněji, a to díky jinak pojatému fotoaparátu. Ten již není roztažený přes celou šíři zad a nijak z něj netrčí, naopak, celá jednotka je zapuštěna do šasi a vyčnívá z něj opravdu jen minimálně. Nevypadá to špatně a znamená to, že se odlehčený Pixel nebude při položení na pevný povrch nikterak kolébat.

Konstrukce je postavena okolo hliníkového rámečku a záda jsou, stejně jako u předchozí generace, ošetřena plastem. Konstrukce se může pochlubit krytím dle normy IP68, což znamená odolnost proti vodě i prachu a nový model oproti předchůdci výrazně narostl. Původní displej s úhlopříčkou 6,1 palce je ta tam a dočkali jsme se panelu s velikostí 6,3 palce.

Google Pixel 9a | foto: Google

Displej narostl, rozměry s hmotností také

Větší displej samozřejmě znamená i větší rozměry, ačkoliv s výškou 154,7 mm se pořád jedná o relativně kompaktní telefon. Základní Pixel 9 má sice stejně velký displej, ale s výškou 152,8 mm je výrazně menší. Jak je to možné? Díky vnitřnímu rámu displeje, který má nový Pixel 9a opravdu tlustý a rozhodně ne takový, jak by si telefon z roku 2025 zasloužil.

Jinak je displej jako takový výborný, nabízí FullHD+ rozlišení, maximální jas o hodnotě až 2700 nitů a frekvenci 120 Hz. Co by za poslední dvě hodnoty dal iPhone 16e, tedy nový levný iPhone a přímý konkurent Pixelu 9a. Ten oproti telefonu od Applu nabízí i fotoaparát s více objektivy, konkrétněji se dvěma a ty ukrývají snímače s rozlišením 48 Mpx a 13 Mpx.

První jmenovaný je opticky stabilizovaný a jedná se o hlavní fotoaparát, přičemž druhý je ultra-širokoúhlá jednotka se záběrem 120°. Selfie kamerka pak disponuje rozlišením 13 Mpx. Co se baterie týče, tak ta disponuje kapacitou 5100 mAh, což je nejvíc ze všech Pixelů a dokonce víc než u vrcholného Pixel 9 Pro XL. Nabíjení má výkon 23 W a neschází ani bezdrátové nabíjení.

Google Pixel 9a | foto: Google

Prověřený procesor a Android 15 z krabice

O pohon Pixelu 9a se stará procesor Tensor G4, tedy stejná čipová sada, která pohání všechny nové Pixely a to znamená solidní výkon i podpora pokročilé AI od Googlu, včetně asistenta Gemini či funkcí na úpravu fotografií. Společnost mu dělá koprocesor Titan M2, operační paměť disponuje kapacitou 8 GB RAM a vnitřní úložiště může mít 128 nebo 256 GB.

Telefon běží z krabice na Androidu 15 a Google mu pochopitelně přislíbil pořádnou podporu, jak je ostatně jeho dobrým zvykem. Ta je dokonce stejně dlouhá, jako u plnohodnotných Pixelů 9 a odlehčený model se tak může těšit na 7letou podporu v podobě sedmi aktualizací systému a bezpečností záplaty po celou tuto dobu.

Cena a dostupnost

Dobrou zprávou je, že Pixel 9a vstupuje do prodeje i u nás a jeho oficiální česká cena byla stanovena na 13 990 korun za základní 128GB variantu, resp. 16 490 korun za vyšší 256GB variantu.

Kromě oficiálního obchodu Google Store ho v průběhu dubna zakoupíte také u prodejců třetích stran a k dispozici jsou čtyři barevné varianty – černá, světle béžová, červená a fialová.

Google Pixel 9a | foto: Google

Google Pixel 9a: specifikace