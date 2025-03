Proč je Pixel 9a po premiéře nedostupný? Google objevil problémy s kvalitou

Pixel 9a byl představen, ale zatím není dostupný k předobjednání. Google zastavil výrobu kvůli problému s komponentou, což způsobilo zpoždění.

Pixel 9a dorazil, ale je nedostupný

Když Google představí nový telefon, ještě ten den bývá k dispozici k předobjednání. Tak je tomu snad odjakživa a stejnou strategii razí i konkurenční Apple či Samsung. Jenže s Pixelem 9a je všechno jinak. Premiéra se odehrála 19. března 2025 a Google ho v ten den zalistoval i do svého obchodu, ale možnost předobjednávky schází.

Když navštívíte oficiální český e-shop Googlu, tak jedinou možností je nechat si zaslat oznámení v okamžiku, kdy bude telefon k dispozici. A stejné je to v rámci ostatních zemí. Pixel 9a je zkrátka nedostupný a prozatím není k dispozici ani na testy, což je taktéž poměrně dost nezvyklá situace. A kdy tedy bude?

Dle oficiálních informací bude Pixel 9a k dispozici v průběhu dubna, takže klidně s měsíčním zpožděním po premiéře. Otázkou samozřejmě je, co se vlastně stalo a vyloženě se nabízí to, že Google musel vyřešit nějaký problém, který se vyskytl teprve těsně před premiérou, respektive před uvedením do prodeje. A tomu opravdu je.

Google Pixel 9a | foto: Google

Co za odkladem stojí?

Server The Verge kontaktoval tiskového mluvčího vyhledávacího giganta a ten uvedl celou situaci na pravou míru. Toto zpoždění vzniklo objevením problému s jednou komponentou telefonu, jejíž kvalita neodpovídala nastolenému standardu. Několik modelů s tímto nekvalitním prvkem již bylo vyrobeno, nicméně Google celý proces rychle stopnul.

Kolik přesně telefonů tuto nekvalitní komponentu, kterou bohužel Google nijak blíž nespecifikoval, dostalo, se bohužel neví, ale do oběhu se prý nedostal ani jeden. Na druhou stranu, několik videí s Pixelem 9a internetem již koluje, takže je otázkou, zda se k němu nakonec přece jen někdo, navzdory tomuto problému, nedostal.

O kterou část telefonu se jedná se tedy neví a jisté není ani to, zda je již všechno vyřešeno, nebo kdy se opět rozjede výroba. Je ale evidentní, že Google chce hrát na jistotu a vyhnout se možným problémům, které by zcela jistě velmi rychle vyplavaly na povrch. Situaci okolo Pixelu 9a a jeho dostupnosti budeme pochopitelně i nadále monitorovat.

Pixel 9a v Česku

Nejdostupnější Pixel se bude prodávat i u nás, a to v černém, světle béžovém, červeném a fialovém provedení. Cena základního provedení s pamětí 128 GB byla stanovena na 13 990 korun, takže Pixel 9a je v porovnání s předchozí generací o tisícovku levnější. V porovnání s konkurenčním, podobně koncipovaným iPhonem 16e, pak ušetříte rovné 3 tisíce.