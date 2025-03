Vivo X200 Ultra na prvních fotkách. Tak obří fotoaparát jsme ještě neviděli

Vivo X200 Ultra dorazí brzy. Přinese špičkový fotoaparát s 200Mpx snímačem a obřím modulem. Datum premiéry zatím neznáme. Dočkáme se i v Česku?

Vivo X200 Ultra se blíží

Čínské Vivo má v plánu již brzy představit svůj nejvýše postavený telefon pro tuto sezónu, a to model X200 Ultra. Ten se postaví do čela aktuální řady X200 a nabídne nejlepší hardware, jaký je aktuálně k dispozici. Vrcholné telefony Vivo vsází hodně na fotoaparát, který patří v branži mezi naprostou špičku a u specifikace Ultra na tom nebude jinak.

Na fotoaparátu se samozřejmě podílela přední německá firma Zeiss, takže očekáváme opravdovou kvalitu a možná i nejlepší fotomobil roku. Informátor Johnny Manuel zveřejnil živou fotografii této očekávané vlajky, včetně nákresu prototypu a tyto snímky odhalují detail, který nelze přehlédnout. Fotomodul na zádech má rozměry, jaké se v mobilním světě ještě neobjevily.

Není jen velký nebo rozměrný, fotomodul u Viva X200 Ultra, pokud tyto snímky nelžou, je obrovský a tak enormně mohutný, že si krade celou show pro sebe. Je zcela dominantní, ze zad ční jako obrovský stožár a zcela jistě se jedná o největší fotografický modul, jaký se kdy u telefonu objevil. Xiaomi 15 Ultra, které ho také nemá úplně malý, bledne závistí.

Vivo X200 Ultra | foto: Johnny Manuel

Kvalitní komponenty potřebují místo

Faktem je, že kvalitní fotografické komponenty potřebují poměrně dost místa a to je hlavní důvod, proč jsou tyto moduly obecně u vlajkových telefonů tak velké. Vivo X200 Ultra má každopádně ty nejvyšší ambice, jeho fotoaparát dostane tři opravdu velké snímače v čele s 200Mpx čipem ISOCELL HP9 od Samsungu.

Hlavní snímač by měl mít plochu okolo jednoho palce, což si také samozřejmě žádá svůj prostor a je jasné, že bez velkého fotomodulu to nepůjde. Z toho ale pramení jedna nepříjemnost. Když dáme stranou skutečnost, že takto rozměrný fotoaparát většinou překáží při vytahování telefonu z kapsy a naopak, nepřidá ani ergonomii, úchopu a rozložení hmotnosti.

Tu telefony postaveny okolo velkých modulů zabírajících polovinu zad nemívají zcela ideální a třeba u Viva X200 Pro je tento problém evidentní. Fotoaparát ho při držení v jedné ruce převažuje a je to znát. Není to to tak, že by vyloženě přepadával, ale stačí trochu nečekaný pohyb a může se tak stát. Vzhledem k velikosti fotoaparátu na tom bude model Ultra v tomto směru asi ještě hůř.

Vivo X200 Ultra | foto: Johnny Manuel

Představení a dostupnost

Přesné datum premiéry vlajky Vivo X200 Ultra je prozatím neznámé, ale představení by mělo proběhnout někdy v průběhu nadcházejícího měsíce. Uvidíme, zda se tento telefon dostane i mimo čínský trh, nebo zůstane, stejně jako předchůdce v podobně modelu X100 Ultra, vyhrazen jen zájemcům v Číně.