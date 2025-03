Za 11 999 korun neseženete lepší mobil. Firma se omlouvá, že nestíhá vyrábět

Nothing Phone (3a) Pro zaujme designem i výbavou. Zájem je ale tak velký, že firma nestíhá pokrýt všechny předobjednávky a dodání se zpožďuje.

Nothing Phone (3a) Pro se povedl

Mladá britská firma Nothing, za kterou stojí Carl Pei, představila počátkem tohoto měsíce dva nové telefony, a sice modely Phone (3a) a Phone (3a) Pro. Oba spadají do střední třídy, a kromě výrazného, částečně průhledného designu a osvětlení Glyph na zádech bodují také velmi zajímavou výbavou. A jak to tak vypadá, telefony se trefily uživatelům do vkusu.

Minimálně tedy vrcholná verze Pro, která se bude na našem trhu prodávat za 11 999 korun. Za tuto cenu dostanete nejenom již zmíněný, velmi osobitý design, či světelné rozhraní, ale i kvalitní fotoaparát s periskopickým teleobjektivem. Pokud jste si telefon předobjednali a již čekáte na jeho dodání, možná vás čeká nemilé překvapení.

O model Pro je evidentně tak velký zájem, že Nothing úplně nestíhá pokrývat všechny předobjednávky a někteří uživatelé, kteří měli objednáno, začínají dostávat e-maily o zpoždění. O této situaci informoval server PhoneArena a dle zpráv zaslaným uživatelům by se prodleva v dodání mohla natáhnout až na tři týdny.

Nothing Phone (3a) Pro, displej | foto: Luboš Srb

Zájem je velký, zásoby malé

Informační e-mail týkající se zpoždění dodání uvádí, že by mělo být vše odbaveno do 15. dubna 2025, což jsou tři týdny od původního data. Předobjednávky měly být původně posílány 25. března, tedy již za pár dnů a je tedy evidentní, že se nedostane na všechny. Tento problém týká hlavně Evropy a pak také Ameriky.

Například španělská pobočka uvádí, že černá verze bude dostupná od 31. března a šedá až od 15. dubna. V USA pak firma přestala, kvůli velké poptávce, úplně přijímat předobjednávky. Na druhou stranu, v Indii je Nothing Phone (3a) Pro dostupný bez problémů a zákazníci ho můžou získat víceméně do druhého dne, takže problémy se netýkají všech trhů.

V nejlidnatější zemi světa se firmě Nothing v poslední době velmi daří a za rok 2024 se stala na tomto důležitém trhu nejvíce rostoucí značkou telefonů. Vypadá to, že našeho trhu se zhoršení dostupnosti také dotklo a oba hlavní partneři (Alza a Datart) uvádí u stříbrné verze dostupnost až v dubnu, či neznámou. Černá varianta by ale měla být k dispozici od 25. března, tedy podle plánu.