YouTube vyřešil problém, na který si uživatelé stěžovali už roky. O co šlo?

Zvláštní chyba na YouTube bránila přehrávání videí ve vyšší kvalitě než 360p. Problém postihl i uživatele s placeným tarifem. Problém je nyní vyřešen.

Zvláštní chyba způsobovala nízkou kvalitu videí

Uživatelé na YouTube se v nedávné době setkávali s poněkud netradiční chybou, která některým znemožňovala přehrát videa ve vyšším rozlišení, než je 144p nebo 360p. Videa jsou v těchto dvou rozlišeních prakticky nekoukatelná, protože jsou velmi neostrá a text na nich je nečitelný. Problém nešel vyřešit, ani když jste si vybrali rozlišení manuálně.

Hned po výběru vyššího rozlišení se video totiž úplně zaseklo a neustále se ukládalo do vyrovnávací paměti. Chyba postihovala všechny uživatele bez ohledu na rychlost internetu nebo lokaci. Nejvíce rozšířená byla ale na zařízeních s iOS, chytrých televizích a situačně i na stolních počítačích.

První hlášení o této otravné chybě se objevila už před několika lety, ale nejvíce rozšířená byla v nedávných měsících, kdy ji začaly hlásit stovky uživatelů a YouTube začal problém prošetřovat. Celá situace byla i o to horší, kvůli tomu, že problém se vyskytoval i u uživatelů placeného tarifu YouTube Premium.

YouTube | foto: Unsplash

YouTube problém konečně odstranil

Provozovateli služby YouTube se nakonec během dnešního dne podařilo problém úplně odstranit, o čemž Google informoval na stránkách podpory. Bohužel nijak neobjasnil, co ho způsobovalo, nebo před jakou dobou se objevila první hlášení o této chybě. Zatím to vypadá, že problém byl skutečně odstraněn a vše funguje tak, jak by mělo.

Společnost řeší podobné chyby poměrně často, ale většinou nejde o masově rozšířené problémy, jak tomu bylo v tomto případě. Navíc má YouTube na rozdíl od většiny velkých platforem výhodu v tom, že má kvalitní síťovou infrastrukturu, takže se často vyhýbá výpadkům. Poslední takový byl v roce 2022, kdy došlo k chvilkové nedostupnosti jak YouTube, tak i Googlu.

Nejdelší výpadek byl v roce 2018, kdy YouTube po celém světě vůbec nefungoval po dobu jedné hodiny. Obvykle za výpadky stojí vadná aktualizace serveru nebo špatná konfigurace síťového nastavení. Překvapivě na YouTube téměř nikdy neútočí hackerské skupiny. Ty se totiž spíše zaměřují na vybrané uživatele než-li na celou platformu.