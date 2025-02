Na iPhone 16e jsem se dost těšil, ale těchto 5 věcí mi u telefonu prostě chybí

iPhone 16e je nejlevnější základní model, ovšem s nižší cenou přichází i řada nedostatků. Vybral jsem 5 věcí, které mi u telefonu chybí nejvíc.

Nejlevnější iPhone má hodně kompromisů

Apple 19. února konečně odhalil svůj nejlevnější iPhone, který dostal i trochu jiný název – namísto iPhone SE 4 se nově jmenuje iPhone 16e, což vlastně i dává větší smysl, protože všem bude jasné, do jaké řady iPhone vlastně spadá. Ale jak moc Apple musel nejlevnější model osekat, aby zajistil co nejnižší cenu?

V iPhonu 16e mi chybí poměrně dost zásadních funkcí a jeden z velkých ústupků je rozhodně přítomnost výřezu v obrazovce namísto Dynamic Islandu, který je u všech ostatních iPhonů. To tento telefon trochu vrací do minulosti, konkrétně do éry iPhonu 14 a 13 Pro, což jsou už z dnešního pohledu zastarale vypadající telefony.

Dalším velkým nedostatkem je opomenutí magnetů v těle telefonu pro funkci MagSafe, která pomáhá pomocí magnetů zarovnat telefon na bezdrátovou nabíječku, a to i přesto, že telefon podporuje bezdrátové nabíjení ve standardu Qi. To by se ještě dalo vyřešit pouzdrem s magnetem, každopádně je škoda, že v základu si MagSafe neužijeme.

iPhone 16e v ruce | foto: Apple

Displej osekaný na maximum a pouze jeden fotoaparát

Naštěstí Apple v roce 2025 nevsadil na LCD displej, který byl u posledního „eséčka“, ale zvolil OLED displej. Jenže ten je poměrně zásadně osekaný, protože podporuje pouze 60Hz obnovovací frekvenci. Přitom mohla společnost jít střední cestou a nasadit alespoň displej s obnovovací frekvencí 90 Hz.

Apple u nejlevnějšího iPhonu použil starší OLED panely, takže ani nepodporují funkci Always-on displeje. To je další velký ústupek v rámci displeje, ale vlastně ani není tolik překvapující, protože iPhone 16 a 16 Plus ho také nepodporují. Nejspíše jde pouze o softwarovou limitaci, aby byly atraktivnější dražší Pro modely.

Poslední kategorie, kde Apple šetřil, je kamera. iPhone 16e má pouze jednu zadní kameru, což je v roce 2025 poměrně už na pováženou. Nebudete moci pořídit kvalitní fotky s přiblížením a makro fotky si nevyfotíte vůbec, protože ty se většinou fotí skrze ultraširokoúhlou kamerku nebo pomocí teleobjektivu.

Fotoaparát telefonu iPhone 16e | foto: Apple

Cena

iPhone 16e je sice nejlevnějším iPhonem, ale není zas o tolik levnější než základní iPhone 16, který se s výkupním bonusem pro staré zařízení dá na Mobil Pohotovosti koupit za 19 500 korun, což je jen o 2 500 korun víc než za kolik se prodává iPhone 16e. Plno lidí tak raději sáhne po iPhonu 16 s méně kompromisy.

Každopádně větší mezigenerační zdražení je u nejlevnějšího iPhonu pochopitelné, jelikož telefon se drasticky změnil a má nejnovější čipset Apple Bionic A18 s obrovským výkonem a podporou Apple Intelligence. Uvidíme, jak se bude cena iPhonu 16e vyvíjet v příštích měsících a letech, protože popularitu si může získat klidně až se zpožděním.

Shrnutí: 5 největších nedostatků u iPhonu 16e