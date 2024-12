WhatsApp přestane od května fungovat na těchto iPhonech. Máte jeden z nich?

WhatsApp je nejpopulárnější chatovací platforma dneška a celosvětově používají tohoto kecálka takřka 2,8 miliardy uživatelů. Udržovat takový moloch bezpečný a takzvaně „up to date“ není pro Metu, která za ním stojí, nic jednoduchého a jednou za čas přijde na řadu nepopulární krok v podobě omezení podpory pro starší systémy. Již brzy jí budou zasaženi uživatelé starších iPhonů.

Přímo na stránkách WhatsAppu se objevila zpráva, že od května příštího roku bude podpora v rámci systému iOS zrevidována. Starý iOS 12 zcela vypadne ze hry a WhatsApp bude plně podporován jen na iOS 15.1 a novějších verzích. Co znamená, že o plnou podporu přijdou všechny iPhony, které skončily pod touto hranicích a ty jsou celkově tři.

V současné to má WhatsApp s podporou tak, že bez problémů funguje na Androidu 5.0 a iOS 12 (a novějších verzích). To znamená, že ho můžou uživatelé provozovat i na docela starých telefonech, jako jsou například iPhone 5s z roku 2013, či Samsung Galaxy S4 ze stejného roku. Jenže, již brzy se podpora opět změní, prozatím tedy minimálně pro iOS.

Populární modely přijdou o podporu

Onou trojicí iPhonů, které již nebude WhatsApp od 5. května 2025 podporovat, jsou modely iPhone 5s, iPhone 6, a iPhone 6 Plus. To jsou tedy telefony z let 2013 a 2014, jenž skončily na verzi iOS 12.5.6 a mají tedy smůlu. O rok mladší řada 6s zůstává v pohodě, ta obdržela poslední update ve formě iOS 15.8.1 a WhatsApp tedy bude na těchto telefonech podporován i nadále.

Meta vyřazuje starší verze operačních systémů z podpory každý rok a je to samozřejmě dáno hlavně tím, že je používá méně a méně uživatelů a tím, že u je problém udržovat na nich aplikaci dokonale zabezpečenou. Uživatelé výše zmíněných telefonů dostanou avízo týkající se ukončení podpory přímo v aplikaci a musí počítat s tím, že jim přestanou chodit aktualizace.