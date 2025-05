Chcete nejlepší zdravotní náramek na světě? Předplatné stojí 10 tisíc ročně

Na trhu je spousta levných fitness náramků, ale pokud chcete to nejlepší na měření zdraví, máte jedinou volbu. Jmenuje se Whoop MG.

Jeden náramek vládne všem

Na trhu je obrovské množství fitness náramků a nabízí je prakticky všichni hlavní výrobci. Jejich hlavní výhodou je to, že jsou často výrazně levnější než chytré hodinky a umí prakticky to samé. V oblasti zdravotních funkcí toho nabízí často ještě o něco víc. Pokud to ale s měřením zdravotních funkcí myslíte opravdu vážně, máte vlastně jen jednu možnost. Whoop.

Whoop je nejpokročilejší fitness náramek na trhu a aktuálně je k dispozici jeho již pátá generace s označením Whoop 5.0. Jednou z jeho hlavních zajímavostí je prodejní politika firmy, která je úplně jiná než u ostatních společností. Tento náramek si nekupujete přímo, ale dostanete ho zdarma k předplatnému, bez kterého nefunguje.

Oproti předchozí generaci je Whoop 5.0 lehčí, má tenčí šasi a chlubí se vylepšenou výdrží na baterii. Náramek by měl vydržet až 14 dní na jedno nabití, což je velmi slušné. Kromě základního náramku je k dispozici i verze MG (Medical Grade), která nabízí měření s přesností na medicínské úrovni. Tato varianta je ale spojená jen s nejdražším předplatným.

Náramek Whoop 5 | foto: Whoop

Předplatné ve třech úrovních

Whoop nabízí tři úrovně předplatného, samozřejmě rozdělené podle cen. Základní tarif One stojí 199 euro ročně (5 000 korun) a nabízí, inu, základní prvky. Zvládá monitorování spánku, měření tepu i okysličení krve a nabízí virtuálního trenéra v rámci sportovních aktivit. Prostřední tarif Peak pak vychází na 264 euro ročně (6 600 korun).

Za tento příplatek dostanete navíc například měření úrovně stresu, či funkci Healthspan with WHOOP age. Nejvyšší tarif s označením Life vychází na nemalých 399 euro, tedy takřka 10 tisíc korun ročně a právě s tímto předplatným se pojí lepší verze náramku MG. Tato úroveň nabízí navíc také EKG (které ovšem v Česku v tuto chvíli není k dispozici), měření krevního tlaku a upozornění na poruchu srdeční frekvence, tedy arytmii.

Postupem času by měla do nabídky přibýt také funkce komplexního rozboru zdravotních dat či možnost jejich exportu praktickému lékaři. Pokud vás tento náramek zaujal, ale nevíte, jestli bude pro vás to pravé, můžete ho vyzkoušet zdarma. Whoop nabízí možnost zkoušky předchozí, čtvrté generace po dobu jednoho měsíce.

Kde se dá Whoop sehnat?

Tento špičkový fitness náramek si lze pořídit i na českém trhu, a to přes oficiální web Whoop. U dvou nejvyšších úrovní předplatného je součástí balíčku také bezdrátová powerbanka PowerPack, která prodlouží jeho výdrž až o dalších 30 dní. Základní předplatné zahrnuje jen klasickou, drátovou nabíječku.