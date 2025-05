Vyhlížíte menší mobil se super výbavou? Xiaomi 16 bude dost možná prodejní hit

Xiaomi chystá nový kompaktní vlajkový telefon. Xiaomi 16 nabídne špičkový výkon díky Snapdragonu 8 Elite 2 a možná i baterii s kapacitou 6800 mAh.

Xiaomi připravuje nový kompakt

Kompaktní vlajkové telefony se začínají vracet na scénu a nabízí je víc a víc výrobců. Pro Xiaomi to ale není nic nového, tato populární čínská značka nabízí vlajkový kompakt již od roku 2021, kdy dorazila řada Xiaomi 12. Od té doby je základní model hlavní řady Xiaomi vždy relativně malý.

To platí to i pro aktuální, patnáctou generaci a žádnou výjimku nebude tvořit ani nadcházející iterace, která vyjde letos. Xiaomi údajně svou novou vlajkovou řadu představí s předstihem a několik prvních detailů o ní nyní přinesl informátor Smart Pikachu.

Důležité je, že forma se tedy měnit nebude a i v nové generaci se dočkáme základního modelu s displejem o velikosti okolo 6,4 palce. Velmi zajímavě pak ale vypadá také hardwarová výbava v čele s procesorem, díky kterému se opět dočkáme zcela nekompromisního výkonu.

Xiaomi 15, displej | foto: Luboš Srb

Xiaomi 16 s novým Snapdragonem

Aktuální řada Xiaomi 15 byla úplně první, která přinesla mezi uživatele vlajkový procesor Snapdragon 8 Elite. A jak to tak vypadá, nadcházející série Xiaomi 16 na to nebude jinak a opět ponese v tomto směru prvenství, takže ji bude pohánět nový čipset Snapdragon 8 Elite 2.

Ten představí Qualcomm letos o něco dřív než bývá zvykem a právě od toho by se mohla odvíjet i dřívější premiéra řady Xiaomi 16. Nová generace tohoto vlajkového čipu by měla nabídnout o 30 % vyšší grafický výkon a o 25% nárůst co se týče toho výpočetního, takže výkonu bude více než dost.

Jedním z nejzajímavějších prvků výbavy Xiaomi 16 by se mohla stát baterie. Údajně se dočkáme akumulátoru s kapacitou 6800 mAh, což by bylo, vzhledem ke kompaktním rozměrům telefonu, opravdu výborné. Nabíjení má nabídnout výkon nadstandardních 100 W.

Kdy vyjde Xiaomi 16?

Přesné datum premiéry je pochopitelně ve hvězdách, ale zvěsti naznačují, že Xiaomi letos představí svou novou vlajkovou řadu dříve než bývá zvykem. Údajně se jí dočkáme již v září, což by znamenalo premiéru ve stejný měsíc, jako iPhony 17 od Applu. Uvidíme, zda se této očekávané řady opravdu dočkáme tak brzy.