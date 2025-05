Recenze telefonu Honor 400 Lite – iPhone v cenově dostupnějším provedení

Honor 400 Lite až nápadně připomíná nový iPhone Pro, nicméně stojí jen zlomek ceny. Jde o dobrou koupi za 7 490 korun? To prozradí naše recenze.

Mobil, který zaujme nejen nízkou cenou

Na recenzi se nám dostal Honor 400 Lite, první zástupce nové řady Honor 400. Jako nejdostupnější model s označením „Lite“ rozhodně nezklame – nabídne atraktivní design, kvalitní zpracování a výbavu, která v této cenové kategorii příjemně překvapí.

Honor 400 Lite se na českém trhu prodává za 7 490 Kč, čímž se řadí do střední třídy. K dispozici je ve třech stylových barevných variantách – zelené, černé a šedé, přičemž právě poslední jmenovanou jsme měli možnost otestovat.

Výrobce zůstává věrný aktuálním trendům, a tak v balení nenajdete nabíjecí adaptér – součástí je pouze USB-A / USB-C kabel. Přesto Honor 400 Lite ukazuje, že i za rozumnou cenu lze nabídnout telefon, který má co nabídnout.

Honor 400 Lite v ruce | foto: Luboš Srb

Levá strana Pravá strana



Honor 400 Lite v ruce | foto: Luboš Srb

Lehký, tenký a povědomý

Nebudeme si nic nalhávat, Honor 400 Lite svým vzezřením silně připomíná iPhony, konkrétněji vrcholné modely Pro / Pro Max. Za to může velmi podobný fotomodul s trojicí objektivů, které jsou uspořádány úplně stejně, jako u telefonů od Applu. Fotoaparát je ale jen dvojitý a na místě třetího objektivu se nachází LED blesk. Další podobnost s iPhony se nachází na pravém boku a jedná se o víceúčelové tlačítko fotoaparátu. To má dvě polohy, takže je s jeho pomocní možné pořizovat snímky, ale je zároveň i dotykové a poslouží k ovládání zoomu.

Když ho stisknete jednou, otevřete aplikaci fotoaparátu a když ho podržíte, aktivujete Google Lens. V případě jeho podržení přímo v aplikaci fotoaparátu spustíte natáčení a v nastavení je možné upravit sílu jeho stisknutí. Jedná se o poměrně využitelný prvek, který jsem používal hlavně k rychlému spouštění Google Lens, ale čas od času i k zoomu. Ovládání přiblížení je přes toto tlačítko vlastně docela příjemné a funkční. Co se konstrukce týče, tak ji chválím za to, jak je tenká (7,3 mm) i lehká (171 gramů). Honor 400 Lite je jeden z nejtenčích a nejlehčích telefonů na trhu.

Tyto hodnoty, v kombinaci s velmi tenkým vnitřním rámečkem displeje (je jeden z nejtenčích ve třídě), znamenají, že je Honor 400 Lite vlastně docela kompaktní telefon, a to i když má displej o velikosti 6,7 palce. Výrobce nezapomněl ani na odolnost proti vodě i prachu, a to konkrétně na krytí IP64. Někteří konkurenti sice nabízí víc (IP67), ale pořád je to lepší než nic. Snímač otisků prstů se nachází v displeji a je tak nějak normálně rychlý i přesný. Občas na první pokus telefon neodemknete, ale tak v 90 % případů ano.

Honor 400 Lite | foto: Luboš Srb

Displej se rozhodně povedl

Osazený AMOLED displej s úhlopříčkou 6,7 palce je určitě jednou z hlavních předností Honoru 400 Lite. Kromě již zmíněného tenkého vnitřního rámečku nabízí i velmi slušné parametry, v čele s frekvencí 120 Hz a jasem až 3500 nitů.

To je samozřejmě spíše teoretické maximum pro HDR obsah, ale faktem je, že čitelnost panelu je naprosto bezproblémová i v současném, slunném počasí. Displej má FullHD+ rozlišení (2412 × 1080 pixelů) při poměru stran 20:9 a tím pádem jemnost o hodnotě 394 ppi.

V jeho horní části se nachází podlouhlý výřez ve tvaru pilulky se selfie kamerkou a LED bleskem. Ano, přední fotoaparát doplňuje dioda pro přisvícení, což není úplně běžné a milovníci selfíček tak budou spokojeni.

Displej nabízí tmavý režim a produkuje syté, líbivé barvy. Teplotu barev je ale možné upravit i manuálně a panel se může pochlubit také pulzně-šířkovou modulací o hodnotě 3840 Hz, dynamickým stmíváním a Cirkadiánním nočním režimem (automatická úprava barev na základě rytmu těla). To znamená, že je ke zraku uživatele velmi citlivý.

Honor 400 Lite, displej | foto: Luboš Srb

MagicOS 9 s několika AI funkcemi

Na telefonu Honor 400 Lite běží systém MagicOS 9, jenž je postavený na Androidu 15. Jedná se o velkou nadstavbu s opravdu nesmírně rozsáhlými možnostmi personalizace, několika AI funkcemi a také věcmi, které mi úplně nesedly.

Na mysli mám hlavně kombinaci řídícího centra a lišty notifikací. Když potáhnete na pravé polovině displeje, sjede vám řídící centrum a když zase vlevo, objevíte lištu s notifikacemi. Na toto rozložení přešla, z nějakého důvodu, většina výrobců, ale Honor u modelu 400 Lite bohužel nedává žádné jiné možnosti.

O systému MagicOS Ovládací centrum Nastavení domovské obrazovky



Pokud vám toto rozložení nesedí, máte smůlu, protože klasika k dispozici není a není ani možné prohodit to, zda se notifikace zobrazí při potažení zprava nebo zleva.

Moc se mi nelíbila ani aplikace fotoaparátu, která občas bojovala s prodlevou a až moc agresivní správa aplikaci. Mám pocit, že telefon při honbě za co nejlepší výdrží až moc omezuje pohyby na pozadí a nejednou se mi stalo, že byly notifikace různých messengerů zpožděné a nebylo na ně úplně spolehnutí.

Honor 400 Lite, systém | foto: Luboš Srb

AI prvky neschází

Systém samozřejmě obsahuje několik AI prvků, bez kterých by to v dnešní době nešlo a najdeme zde tradiční Circle to Search, AI překlad, funkci Titulky s pomocí AI (převod řeči na text v reálném čase) i platformu Magic Portal.

Ta slouží k rychlému sdílení textů, obrázků či jiných prvků tak, že na tomto objektu podržíte prst a poté ho přenesete na kýžený kanál sdílení, jejichž nabídka se vám zobrazí na boku displeje. Tyto AI funkce jsou víceméně v pořádku a použitelné, ale určitě to není nic, bez čeho by nešlo fungovat.

Honor AI Magic Portal Magická kapsle



Systém dále nabízí několik praktických gest a umí provozovat miniaplikace, ale dvě aplikace na rozpůlené obrazovce bohužel nezvládá. Docela se povedl Always-On displej a milovníci úprav ocení rozsáhlé možnosti přizpůsobení domovské obrazovky i obrazovky uzamčení.

Možnost navrhnout si zamykací obrazovku ve stylu například přední obálky časopisu, kam si můžete vložit jakýkoliv obrázek, je docela fajn a hračičkové budou s MagicOS 9 určitě spokojeni. Systém jinak běží obstojně, nicméně občas nižší výkon telefonu znát, hlavně na již zmíněné fotoaplikaci.

Honor 400 Lite, displej | foto: Luboš Srb

Výkon, výdrž a nabíjení

Pohon Honoru 400 Lite obstarává osmijádrový procesor MediaTek Dimensity 7025 Ultra, který je spárován s operační pamětí 8 GB RAM. Výkonnostně se jedná o čistý průměr, který sice neurazí, ale rozhodně ani nenadchne a v AnTuTu tato čipová sada vykázala výkon okolo 450 tisíc bodů.

I v rámci cenové hladiny pohybující se okolo 7 tisíc korun lze sehnat výrazně výkonnější konkurenty, například Samsung Galaxy A35. Procesor se na druhou stranu jen velmi málo zahřívá a většině běžných uživatelů bude stačit.

Výdrž je rozhodně velmi dobrou disciplínou tohoto sympaticky lehkého telefonu a určitě patří k nadprůměru. Obstarává ji baterie s kapacitou 5230 mAh, což je, vzhledem k velmi tenkému šasi, výborná hodnota. Jeden den je jistotou i při opravdu vysokém zatížení a bez větších problémů se dá, jen s mírnými omezeními (typicky víkendový provoz), dostat i na dva dny provozu. V tomto směru si není moc na co stěžovat, nicméně nabíjení už je horší. Není špatné, výkon 35 W vyložený propadák není, ale není ani z nejrychlejších.

S originální nabíječkou by mělo nabití na 100 % zabrat 75 minut, což není žádná velká sláva a já jsem se s nabíječkou Nothing (45 W) dostal na nějakých 85 minut. Opět nic moc a zvláštní je i způsob, jak dosáhnout nejvyššího nabíjecího výkonu. Když telefon připojíte na nabíječku, tak vám přes notifikaci nabídne možnost zapnout nejvyšší rychlost nabíjení. Přes notifikaci se toto nabíjení i vypíná a je trochu netypické, že se nastavení nenachází nikde v sekci týkající se baterie. Aktivace tohoto nabíjení ale žádný zásadní rozdíl v rychlosti nabíjení neznamenala (zhruba okolo 10 minut).

Honor 400 Lite, baterie | foto: Luboš Srb

Fotoaparát by potřeboval přidat

Na zádech Honoru 400 Lite se nachází duální sestava s rozlišením 108 + 5 Mpx, což je kombinace hlavního a ultra-širokoúhlého fotoaparátu. Fotoaparát bohužel nemá optickou stabilizaci a rozhodně od něj nečekejte zázraky, fotomobil to není. Za dobrého světla je vše ještě víceméně v pořádku, snímky obsahují relativně málo šumu a míra detailů je solidní. V horších světelných podmínkách jde ale kvalita rychle dole, šum přibývá geometrickou řadou a celkově jsou fotografie za nedostatečného světla podprůměrné.

Honor 400 Lite, fotoaparát | foto: Luboš Srb

Noční fotografie jsou také nic moc a spoléhat se na noční režim sice můžete, ale ideální to není, protože celou scénu zabarví extrémně do žlutého odstínu. U náročnějších scén, typicky právě v noci, nebo při pořizování portrétů, je sekání fotoaplikace nejvíce patrné a je evidentní, že výkonu nazbyt rozhodně není. Fotoaparát také až moc saturuje některé barvy, hlavně zelenou, která je na snímcích mnohem výraznější než ve skutečnosti. Ultra-širokoúhlý fotoaparát je pak vyloženě špatný. Ostrost snímků je špatná, míra detailů nízká a a ostrost také žádná sláva.

Makro režim schází, nicméně přiblížené fotografie lze pořizovat přes 3násobné digitální přiblížení. Výsledky jsou poměrně slušné, a když si dáte trochu záležet, i použitelné. Maximální hodnota digitálního zoomu je 10× a zde jsou opravdu hodně patrné silné zásahy softwaru, dopočítávání pixelů a podobné prvky. Kvalita selfie snímků z čelního, 16Mpx fotoaparátu je průměrná a za zmínku stojí i to, že žádný z fotoaparátů nezvládá více než 1080p videa při 30 snímcích za vteřinu. Fotografická výbava i schopnosti Honor 400 Lite zkrátka nijak zvlášť neoslní.

Focení s telefonem Honor 400 Lite | foto: Luboš Srb

Jak fotí Honor 400 Lite?













Noční snímky (noční režim zapnutý/vypnutý)













Ultra-širokoúhlé snímky





Zoom 2× / 3×

















Zoom 10×





Makro snímky





Závěr recenze telefonu Honor 400 Lite

Honor 400 Lite je mobil, který má několik světlých chvilek a mezi tu hlavní patří konstrukce. Ta je výborná, telefon je příjemně tenký, velmi lehký a nabízí jedny z nejtenčích rámečků v této cenové relaci. Neschází ani zvýšená odolnost. Displej je výborný, jeden z nejlepších v segmentu a chválím i baterii, respektive výdrž na jedno nabití. Ve finále se dá pochválit také dedikované tlačítko fotoaparátu s několika funkcemi navíc, které je okopírováno od Applu a svou práci odvádí dobře. Co se negativ týče, tak jedna z těch hlavních je výkon.

Honor 400 Lite | foto: Luboš Srb

Telefon ho rozhodně nemá na rozdávání a je to patrné hlavně na aplikaci fotoaparátu, která má tendence se v náročnějších scénách kousat. Nabíjení není z nejrychlejších a úplně mi nesedl ani systém s několika ne zcela logickými prvky a až moc horlivou správou aplikací. Fotoaparát bez optické stabilizace dosáhne stěží na průměr, spíše je pod ním a pak je tu ještě cena, která také není moc na pochvalu. Oficiální česká cena byla nastavena na 7 490 korun, což mi přijde lehce nadsazené a v této cenové relaci jde určitě vybrat i lépe.

Hodnocení

Tenká a lehká konstrukce Balení bez nabíječky Povedený displej s tenkými rámečky Nižší výkon Hardwarové tlačítko fotoaparátu Systém s několika nelogičnostmi Nadprůměrná výdrž Slabší fotoaparát Vyšší cena

Honor 400 Lite: specifikace