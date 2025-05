iOS 19 přinese velice šikovnou funkci pro rychlejší připojení k Wi-Fi síti

iOS 19 je téměř hotové. Na vývojářské akci Apple odhalí novinky, například sdílení Wi-Fi připojení mezi iPhonem, Macem a dalšími zařízeními.

Apple finišuje práce na iOS 19

Kalifornský gigant již brzy oficiálně představí novou verzi svého systému iOS s pořadovým číslem 19. Stane se tak na konferenci WWDC 2025, která se odehraje příští měsíc. Konkrétněji se této události určené (nejenom) vývojářům dočkáme v období od 9. do 13. června 2025.

V rámci iOS 19 se můžeme těšit na spoustu novinek a o jedné z nich se rozepsal analytik Mark Gurman z agentury Bloomberg. Představte si následující situaci, kdy dorazíte do hotelu, například na služební cestu, a máte v plánu začít pracovat. Což většinou znamená přihlásit se k hotelové Wi-Fi.

Přihlásíte se na telefonu, poté samozřejmě musíte přihlásit i svůj notebook, protože jen na telefonu se moc pracovat nedá a také tablet, pokud ho v nějaké míře využíváte. Většina lidí zkrátka připojuje k hotelové Wi-Fi veškerou svou elektroniku.

Render domácí obrazovky v iOS 19 | foto: FTP

Nová funkce, která ušetří čas

Asi tušíte, co by měla zmíněná nová funkce v iOS 19 nabídnout. Umožní připojit se k hotelové, či jakékoliv jiné Wi-Fi síti, jen na iPhonu a poté nechat toto připojení synchronizovat s ostatními přístroji od Applu. To bude znamenat nějakou tu úsporu času.

A samozřejmě také nebudete muset opakovat stejný úkon vícekrát po sobě, což je další potěšující faktor. Pokud pracujete na počítači Mac, je připojení k Wi-Fi síti pro práci samozřejmě nezbytné, protože tyto notebooky prozatím neumožňují připojení přes mobilní internet.

Vzhledem k tomu, že by měla být tato nová funkce součástí iOS 19, očekáváme, že se další detaily o ní dozvíme na konferenci WWDC 2025. Pokud máte v plánu ji sledovat formou streamu, tak vězte, že celá událost odstartuje 9. června 2025 v 19:00 našeho času.

Jak WWDC 2025 sledovat?

Možností, jak sledovat živý stream konference WWDC 2025, která nabídne spousty novinek ze světa Applu, je poměrně dost. Přenos bude k dispozici na YouTube kanálu kalifornského giganta, a také na Apple TV. Mimo tyto dvě platformy bude přenos probíhat i v rámci vývojářské aplikace (Apple Developer) a na vývojářském webu developer.apple.