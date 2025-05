6 nejzajímavějších novinek na Oneplay, na které se určitě podívejte (9. díl)

Oneplay přináší nové filmy a seriály. Tento týden se těšte na sci-fi Po zániku Země či Zázrak na řece Hudson. Na co dalšího kouknout?

Nejlepší novinky na Oneplay

Česká streamovací platforma se na našem trhu snaží vyrovnat těm největším zahraničním službám. Je tedy důležité, aby Oneplay neustále nabízelo nový obsah. V následujících dnech tak na Oneplay míří tyto skvělé novinky, které rozhodně doporučuji ke shlédnutí.

Gordon, Gino a Fred na cestách (2018)

Zábavnou reality show ze světa kuchyní je seriál Gordon, Gino a Fred na cestách. Tento originální námět spojuje ty největší kuchaře ze starého kontinentu.

Gordon Ramsey z Británie, Ital Gino D’Acampo a francouzský kuchař Fred Siriex. Tato zábavná trojka spolu cestuje po evropských kuchyních a objevuje tamní jídla.

Datum premiéry: 12.5. 2025

Kouzelná Beruška a Černý kocour ve filmu (2023)

Pro malé diváky si Oneplay připravilo animovaný snímek Kouzelná Beruška a Černý kocour ve filmu. Hlavní hrdinkou je nesmělá holka Marinnette, která se snaží zapadnout v nové škole.

Síly dobra si ji však vyberou, aby měla v držení kouzelný drahokam. Tento drahokam má sílu proměnit obyčejného člověka v superhrdinu Červenou Berušku.

Během své první mise narazí na dalšího superhrdinu, kterým je Černý kocour. Společně zneškodní nepřítele, avšak ani jeden netuší, že jsou oba hrdinové spolužáci. Oba se navíc budou muset postavit superpadouchovi, kterého nebude snadné dostat.

Datum premiéry: 12.5. 2025

Nezvěstná (2017)

Hlavní hrdinkou krimi snímku Nezvěstná je Emily Byrneová, která je agentkou FBI. Při pátrání po sériovém vrahovi se však beze stopy ztratí a po několika letech je prohlášena za mrtvou.

O šest let později ji ale naleznou v jedné chatrči s jen matnými vzpomínkami na to, co se vlastně stalo. Emily se proto bude snažit tuto záhadu rozluštit a zjistit, kdo ji vlastně unesl. A co její rodina? S ní se pokusí znovu navázat vztah i přesto, že se s původního domova všichni odstěhovali.

Datum premiéry: 12.5. 2025

Alibi na klíč: Den D (2023)

Alibi na klíč: Den D je komediálním snímek, ve kterém Greg požádá Flo o ruku. Ta láskyplně řekne „Ano“. Má to ale jednu podmínku. V den svatby chce konečně poznat Gregovi rodiče. To ale nebude tak snadné. Otec Grega je kriminálník a matka je hvězdou filmů pro dospělé. Do toho všeho jsou rodiče rozvedení a nesnáší se.

Takové rodiče tedy Greg na svatbě rozhodně nechce. Má totiž strach, že jde o smrtící kombinaci, která by mohla svatbu nějakým způsobem zničit. Proto se rozhodne najít falešné rodiče. Perfektní plán vycházející až do momentu, kdy se na svatbě objeví ti praví rodiče.

Datum premiéry: 16.5. 2025

Po zániku Země (2013)

Pokud máte rádi žánr sci-fi, je snímek Po zániku Země pro vás to pravé. Hlavními hrdiny jsou otec se synem, kteří po havárii vesmírné lodi ztroskotají na planetě Zemi. Ta je ale jiná, než jakou ji známe.

Po jedné z katastrof se zde vyvine ekosystém, jenž je zaměřen proti lidem. Návrat domů tedy nebude snadným úkolem a pokud chtějí mít alespoň nějakou šanci na přežití a návrat, budou se muset naučit spolupracovat.

Datum premiéry: 17.5. 2025

Sully: Zázrak na řece Hudson (2016)

Snímek Sully: Zázrak na řece Hudson je životopisným filmem, ve kterém kapitán Sulenberger, jehož ztvárňuje Tom Hanks, přistane s poškozeným letadlem na vodách řeky Hudson. Tímto manévrem sice kapitán zachrání spoustu životů a v očích všech je za hrdinu, nicméně vyšetřovatelé jsou přesvědčení o něčem jiném.

Podle nich mělo letadlo doletět až na jedno z nouzových letišť. Nezbývá tedy nic jiného, než hledat přesvědčivé důkazy, které dokáží správnost řešení Sulenberga a očistí jeho pověst.