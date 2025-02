iPhone Flip – Kdy vyjde, cena, specifikace a zkrátka vše, co víme

iPhone Flip je očekávaný první skládací telefon od Applu. Kdy vyjde? Jaká bude cena? A na co se celkově těšit na poli specifikací? Zde je shrnutí.

První ohebný telefon od Applu

První skládačku představil v roce 2019 Samsung a to první model Galaxy Fold. Šlo o velkou skládačku, která měla konkurovat tabletům. Apple na to ale půjde trochu jinak, jelikož zatím vše nasvědčuje tomu, že jeho první skládací telefon bude véčko, tedy iPhone Flip, který bude nejspíše představen dříve, než by kdokoliv čekal.

Bohužel kalifornský gigant přišel o výhodu toho, že tento telefon bude první svého druhu, ale i tak nás Apple může překvapit něčím převratným, pokud jde o konstrukci, propracovanost a praktičnost softwarových funkcí.

Design a konstrukce

Přestože vzhled této skládačky je zatím neznámý, spekuluje se, že poznatky při výrobě a navrhování iPhonu 17 Air přímo ovlivní vzhled první skládačky společnosti. Půjde proto o velmi tenký telefon, což dává smysl, protože v uzavřeném stavu bude dvakrát tak tlustý. V otevřeném stavu ale není vůbec nemožné, že iPhone Flip bude mít tloušťku klidně pod 5 mm.

Apple dokonce pracuje rovnou na dvou velikostních variantách, teoreticky bychom se mohli dočkat varianty například s velikostí displeje okolo 7 palců, a poté menší, například s obrazovkou o velikosti 6,5 palce. Jenže ve výsledku se společnost nejspíše rozhodne pouze pro jednu velikost podle náročnosti výroby a rozložení vnitřních součástek.

Nejzajímavější rozhodně bude to, jak si Apple poradí s vnitřním ohybem displeje, ten je totiž věc, kterou dosud ještě žádný výrobce na 100 % nevychytal. Spekuluje se, že displej bude chránit speciální keramický štít, který se bude skládat ze čtyř vrstev, a vrstva úplně nahoře by mohla využívat safírové sklo, díky němuž bude extrémně odolná. Dokonce se dříve spekulovalo i o samoopravovacím displeji, ale to moc reálné není.

Koncept iPhone Flip | foto: LetsGoDigital

Sestava fotoaparátů

iPhone Flip by měl mít podobnou sestavu fotoaparátů, jako budou mít nejnovější iPhony Pro v roce, kdy bude tato skládačka představena. Dočkáme se tak minimálně tří zadních kamer – hlavní, ultraširokoúhlé a teleobjektivu. Ty nejlepší senzory si ale Apple nejspíše nechá pro tradiční Pro Max model.

Navíc se hovoří i o tom, že Flip nebude mít žádný dynamický ostrov ani výřez v obrazovce, takže selfie kamerka s Face ID se nejspíše konečně schová pod displej, podobně jako tomu bude u iPhonu 18 Pro a Pro Max. Letos se Dynamic Islandu nejspíše ještě nezbavíme.

Bude zajímavé, jak si Apple poradí s kvalitou poddisplejové kamerky, protože zatím žádnému výrobci se nepodařilo vyrobit tak pokročilou technologii, která by zajistila stejnou nebo podobnou kvalitu fotek jako v případě kamerky nad displejem. Aktuálně nejpokročilejší technologii poddisplejových kamer má značka ZTE.

Otázkou zůstává zda Apple nasadí u Flipu i menší zadní displej pro focení selfie hlavní kamerou. V takovém případě by bylo potřeba pod displej integrovat jen senzory pro Face ID, a nebo zvolit čtečku otisku v displeji, ale to je velice nepravděpodobné.

Takto by mohl vypadat iPhone Flip | foto: PhoneArena

Apple do skládacího iPhonu nasadí jen to nejlepší

Pokud půjde o výkon, Apple nasadí nejlepší čipset, jaký bude mít k dispozici, což bude Bionic A20 nebo A21, a tomu bude dopomáhat minimálně 12 GB RAM. Co se týče úložiště, to bude mít minimálně 256 GB, které bude v následujících letech naprosté minimum u většiny iPhonů.

Kapacitu baterie si zatím nikdo netroufl odhadnout, ale mohla by se pohybovat alespoň v rozmezí 3500 mAh, podobně jako má iPhone 16 Pro. Dokonce zde nebude chybět ani podpora pro bezdrátové nabíjení, jelikož Flip bude mít skleněná záda.

Každopádně iPhone Flip by mohl mít skvělou výdrž baterie díky využití nejúspornější OLED displej a čipset vyrobený 2nm výrobní architekturou, která se začne masivně využívat až příští rok. Pokud jde o systém, ten nejspíše bude pouze přizpůsobený iOS s menšími úpravami pro ohebný displej, ale existuje možnost, že pro skládačky Apple vyvine zcela novou odnož iOS.

iPhone Flip koncept | foto: ConceptsiPhone

Cena a dostupnost

S odhadovaným představením to bude poměrně složité, protože každý leaker ho odhaduje na trochu jiný rok. Nejoptimističtější odhad je někdy v průběhu letošního roku, což je ale nepravděpodobné. Třeba nám ale Apple něco naznačí během představení nových iPhonů 17 v září.

Nejrealističtější scénář je představení iPhonu Fold ke konci roku 2026 nebo v průběhu roku 2027, neboť Apple má velmi přísné standardy na výrobu ohebných displejů a interně už proběhlo několik odkladů kvůli tomu, že společnost nebyla spokojená s kvalitou displejů.

Půjde o první produkt svého druhu, proto bude cena velmi vysoká a mohla by se pohybovat okolo 50 000 korun, tedy v cenové hladině, za kterou se prodává Samsung Galaxy Z Fold 6 nebo Huawei Mate X6, který se nedávno začal prodávat v České republice.