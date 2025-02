Samsung ztrácí půdu pod nohama. Přesto stále prodává víc mobilů, než Apple

Apple a Samsung vládnou mobilnímu trhu, ale jejich strategie se liší. Samsung prodává víc, Apple roste rychleji. Udrží si Samsung náskok v roce 2025?

Rivalita stará jako byznys sám

Mobilní trh zahrnuje spoustu různých výrobců a na jeho špici, či piedestalu, chcete-li, stojí Apple se Samsungem. Odvěcí rivalové a dvě největší značky v mobilním byznysu. Rivalita se nachází v každém odvětví a všude najdete dvojici, která stojí přímo proti sobě a jeden druhého se snaží překonat. Rivalita mezi Samsungem a Applem je opravdu obří a rozhodně přerůstá mobilní trh.

Samsung je dlouhodobou globální jedničkou, ale jeho konkurent z Cupertina mu usilovně dýchá na záda a pro obě značky je typické, že mají velmi věrnou základu fanoušků. U Applu možná o chlup věrnější, proto se jim někdy lehce posměšně říká „Apple ovečky“. Zpět ale k této velké rivalitě a tomu, jak se obě značky profilují.

Zatímco jihokorejský gigant vsází na široké portfolio, které pokrývá prakticky celou cenovou skladbu mobilního trhu, Apple prodává víceméně jen drahé vlajky (když si odmyslíme model SE). Je tedy logické, že objemově v prodejích na svého rivala ztrácí a nejnovější data, která zveřejnil web Techgaged, ukazují, jak moc.

Samsung Galaxy S24 FE | foto: Mobil Pohotovost

Samsung v dodávkách Apple zcela drtí

Informace o počtu prodaných telefonů za poslední dekádu, tedy 10 let, ukazují obrovský rozdíl mezi oběma firmami a velmi dobře reflektují jejich rozdílnou strategii a šíři nabídky. Zatímco Samsung mezi roky 2014 a 2024 prodal celkově 3,1 miliardy telefonů, Apple za stejné období udal „jen“ 2,37 miliardy telefonů, tedy o celých 730 milionů méně.

To je opravdu výrazný rozdíl, ale samozřejmě odráží to, že zatímco Apple vsází na dražší telefony, kterých se prodá méně, Samsung jede více na objem. Jihokorejský výrobce je stále jedničkou na trhu, ale za oněch 10 let mu objem prodejů přece jen klesl, a to o výrazných 30 %. Zatímco v roce 2014 prodal přes 318 milionů telefonů, vloni to bylo 223 milionů přístrojů.

Tento pokles způsobila hlavně dravá čínská konkurence, která skokově roste a je čím dál silnější. Apple je na tom přesně naopak a jeho prodejní čísla rostou, nicméně ne tak, aby Samsung sesadil z trůnu. Za poslední dekádu se prodeje Applu zvýšily o 22 %, a to ze 169 milionů v roce 2014 na 207 milionů v roce 2024.

Udrží se Samsung na trůnu?

Mobilní trh bude letos velmi zajímavý a uvidíme, jak se bude měnit rozložení sil. Čínská konkurence je silnější a silnější a rychle roste hlavně Xiaomi, který tlačí ze třetího místa na druhý Apple. Ten se zase bude snažit ohrozit první Samsung a do popředí se derou také Vivo nebo Honor. Uvidíme, jak se bude situace v roce 2025 vyvíjet a zda se dočkáme nějakého překvapení.