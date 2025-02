Proč včera nebyl představený iPhone SE 4? A kdy se ho nakonec dočkáme?

iPhone SE 4 měl být představený včera, ale nestalo se tak. Kdy se tedy očekávaného telefonu dočkáme? Ve hře jsou nejbližší dny, nejpozději do neděle.

Dočkat bychom se mohli ještě tento týden

Očekávání kolem představení nového iPhonu SE 4 byla vysoká, zejména s ohledem na spekulace, že by k němu mělo dojít 11. února 2025. Mnoho zdrojů naznačovalo, že Apple během tohoto dne odhalí cenově dostupný model jako součást plánovaných produktových aktualizací. Nicméně tento termín přišel a odešel bez jakéhokoli zmínění o iPhonu SE 4, což vyvolalo otázky, kdy skutečně dojde k jeho uvedení na trh.

Důvěryhodný novinář Mark Gurman z agentury Bloomberg se k situaci ve středu vyjádřil na sociální síti X: „Nový iPhone SE je stále na spadnutí a měl by být oznámen do příštího týdne, kdy společnost pořádá produktové prezentace. Zítra dojde k menšímu oznámení. V pátek Apple Vision Pro zástupci kontaktují média ohledně blížícího se oznámení. M4 MacBook Air v průběhu několika týdnů.“ Je tedy možné, že Apple chtěl termín 11. února využít jen pro menší aktualizace a klíčové produkty včetně iPhonu SE 4 si nechává na později.

Z jeho slov vyplývá, že představení nového iPhonu SE 4 je stále na pořadu dne a mohlo by se odehrát v následujících dnech. Pokud Apple skutečně plánuje produktové brífinky, znamená to, že uvedení modelu je připraveno a čeká jen na oficiální schválení. Dává to smysl i vzhledem k tomu, že Apple chce nejprve upřít pozornost na brýle Vision Pro a MacBooky s čipy M4, než nasměruje zájem k dostupnějšímu iPhonu.

Údajný design iPhone SE 4 (2025) | foto: India Today

Co víme o iPhonu SE 4

Připravovaný iPhone SE 4 má přinést několik zásadních vylepšení oproti svým předchůdcům. Designově by měl vycházet z modelu iPhone 14, což mimo jiné znamená odstranění domovského tlačítka a přechod na Face ID. Displej by měl být 6,1palcový OLED, což je posun od dosavadních LCD panelů.

Co se týče výkonu, očekává se integrace čipu A18, který by měl zajistit vysoký výkon a podporu pro nejnovější funkce. Paměť RAM by měla být navýšena na 8 GB, což by mělo přispět k plynulejšímu chodu zařízení a lepší multitaskingové schopnosti.

V oblasti konektivity se spekuluje o použití vlastního 5G modemu od Applu, což by mohlo přinést lepší optimalizaci a nižší spotřebu energie. Fotoaparát by měl být vybaven 48Mpx snímačem, což by mělo zlepšit kvalitu fotografií, i když se očekává pouze jeden zadní objektiv bez ultraširokoúhlého nebo teleobjektivu. Pokud se uvedené specifikace potvrdí, mohl by iPhone SE 4 představovat atraktivní volbu pro ty, kteří hledají cenově dostupnější zařízení s moderními funkcemi.