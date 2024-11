V Huawei vymysleli nový způsob přenosu souborů. Strčí do kapsy i jablečný AirDrop

Tento systém je postavena na zcela novém jádru a přináší spoustu novinek, přičemž jednou z těch nejzajímavějších se Huawei pochlubil na čínské sociální síti Weibo formou krátkého videa. To ukazuje, jak je v rámci HarmonyOS Next vyřešen transfer souborů napříč zařízeními a výsledek je více než zajímavý.

Nová verze operačního systému HarmonyOS, jehož prostřednictvím unikl Huawei před lety ze spár sankcí, které na něj uvalily Spojené státy, dostala přídomek Next. Je to kvůli tomu, že značí další etapu firmy, která se nese ve znamení kompletního oproštění od Androidu.

Bezdotyková gesta jako ze sci-fi filmu

Hlavní zbraní nového HarmonyOS Next je přepracované rozhraní s novými bezdotykovými gesty. Jedním z nich je pak možné přenášet soubory napříč zařízeními a výsledný dojem je více než dobrý. Jak to všechno funguje? Velmi jednoduše a hlavně, naprosto přirozeně.

Před displejem telefonu se souborem, který chcete přenést, sevřete ruku v pěst, jako byste do ní něco brali a sevřenou ruku poté přesunete k druhému telefonu. Nad ním pak sevřenou pěst opět uvolníte a soubor do tohoto zařízení přenesete. Je to rychlé, funkční, efektní a také efektivní, ačkoliv bude lepší počkat si na to, jak bude celý tento transfer fungovat v realitě.